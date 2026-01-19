Melissa Klug arremete contra abogado de Bryan Torres por decir que no hay pruebas: "Ponte a pensar"

El video donde Bryan Torres agrede a Samahara Lobatón en su cuarto se volvió viral en las redes sociales. A causa de esto se inició una investigación en contra del salsero, pero luego de que su abogado afirmaba que no tendrían pruebas, Melissa Klug le responde con todo.

Melissa Klug responde a defensa legal del salsero

Por medio de una entrevista a Melissa Klug, la empresaria salió a dar más detalles sobre el caso de su hija con Bryan Torres. Así mismo, no dudó en responderle al abogado del salsero luego de afirmar que el video viral no sería una prueba de la agresión.

"No entiendo ese abogado lo que está hablando, entiendo, recibes tu billete y es tu trabajo defender, pero también debes ponerte a pensar que tienes hijas, hermanas, no sé... Ese video lo tiene ella, lo tiene Bryan, lo tiene su abogado, una amiga de ella y la mamá de Bryan, esas personas tienen el video real, el video completo es un material de 20 minutos", expresó.

¿Qué dijo el abogado de Bryan Torres?

A través de las redes sociales, una firma de abogados ha revelado que asumirá la defensa de Bryan Torres luego de que fuera denunciado por Melissa Klug por agredir a Samahara Lobatón. Así mismo, revela que trabajarán como la presión mediática influye en las decisiones de las autoridades.

"La firma legal Salas Beteta Abogados, asume la defensa del señor Bryan Torres en la denuncia por supuesta tentativa de femenicidio en agravio de Samahara Lobatón. Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo como es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema", expresó el abogado.

Así mismo, señaló que un video viral no sería un material probatorio y que la misma agraviada no ha puesto la denuncia. Afirmando que buscarán la verdad y que el salsero no tendría que recibir una pena de cárcel.

"Un video en una red social, una supuesta agraviada que no ha formulado denuncia. No hay certificado médico legal, no hay material probatorio, no hay video original", comentó.

De esta manera, el abogado de Bryan Torres habría causado que Melissa Klug explote por completa tras decir que no tendrían pruebas para la agresión que sufrió Samahara Lobatón. Por ello, la empresaria decidió arremeter afirmando que el video es real y dura 20 minutos, donde varias personas lo tienen.