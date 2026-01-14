Ex de Bryan Torres reveló que también lo denunció por agresión: "Viví casi lo mismo que Samahara"

A través de las redes sociales, se viralizó el video de agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. Lo que ha llamado la atención, es que no sería la primera denuncia que tendría el salsero por agredir mujeres, sino que una expareja le habría realizado una denuncia en el 2023.

Bryan Torres fue denunciado previamente

En el programa 'Amor y Fuego', la joven Paola Ampuero reveló que hace años denunció a Bryan Torres por agresión física y señala que tal proceso aún sigue en curso actualmente. Incluso reveló que el salsero sería una persona narcisista que siempre la culpó de las agresiones.

"El 26 (de enero) hay una audiencia donde van a pedir prisión para él. En ningún momento me pidió disculpas, solo una vez me escribió como diciendo que yo tenía la culpa de todo. Es una persona enferma, narcisista. él cree que lo que hace está bien, luego se da cuenta que está mal, pero él piensa que es lo mejor del mundo y como que te hace ver que no vas a poder encontrar a una persona como él", expresó.

Afirma que no solo eran golpes hacia ella, sino que también trató de grabar la agresión que sufrió de parte del cantante de Barrio Fino, pero fue destruido por el salsero. Además, señala que el artista la citó en un hotel para convencerla de quitar la denuncia en su contra.

"Incluso me rompió un celular nuevo que tenía porque yo estaba grabando para mandarle esa evidencia a mi papá. Quería citarme en un hotel para que yo desista a la denuncia. Le dije que no porque si me pasa lo mismo, nadie me iba a creer", declaró.

Paola pasó algo similar como Samahara

En ese sentido, Paola señala que llegó a ver el video de agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón y quedó en shock. Así mismo, señaló que el tiempo le ha dado la razón sobre su denuncia.

"Si me lo han pasado, me quedé en shock. Yo también he vivido casi lo mismo pero a ese punto no, no tanto, no sé qué pasará por su cabeza, él necesita ayuda. Todo el mundo se está dando cuenta de quién es la persona violenta. Él sabe las cosas que ha hecho y simplemente el tiempo me está dando la razón", comentó.

De esta manera, la joven Paola Ampuero reveló que tras lo sucedido con Samahara Lobatón, el cantante Bryan Torres finalmente ha sido destapado como una persona agresiva, que la lastimó en el pasado cuando eran pareja y el proceso de la denuncia aún sigue su curso.