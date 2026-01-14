Clara Seminara retira la denuncia contra 'Yuca' tras su estado de salud: "Por asunto humanitario"

Clara Seminara denunció formalmente a Enrique Espejo, conocido como "Yuca", por el delito de tocamientos indebidos. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando ambos formaban parte del elenco del programa "El Wasap de JB". Ahora, la actriz cómica decidió retirar la denuncia debido a la salud del denunciado.

Clara Seminara retira la denuncia a 'Yuca'

Por medio de una entrevista con el 'Trome', Clara Seminara decidió pronunciarse luego de que se enterara del estado de salud del comediante Enrique Espejo. Es así como reveló que el proceso que inició contra 'Yuca', decidió por terminarlo por un asunto humanitario.

"Sé que lleva mucho tiempo en mal estado y está internado, así que le he dicho a mi abogado que, por asunto humanitario, dejemos el tema de la denuncia ahí. Si no está físicamente bien para poder asumir un juicio, prefiero no seguir con eso, así que ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso", expresó

¿Guarda rencor a 'Yuca'?

En ese sentido, la empresaria mencionó que tampoco guarda rencor o odio al actor comediante, pero sí quería hacer su denuncia respectiva por tocamientos indebidos. Aunque señala que solo pedía que se disculparan con ella, afirma que no le agradó que la señalaron como mentirosa.

"No lo odio ni tengo rencor ni nada. Él me faltó el respeto y yo lo denuncié. Eso fue todo lo que pasó, pero yo no busco vengarme ni nada por el estilo. Yo solo esperaba que él me pida disculpas por lo que hizo, sin embargo, también dieron a entender que inventé las cosas y nunca se me trató como lo que soy, una víctima", señaló.

Afirma que ha dejado ese pasado atrás y ha continuado con su vida. Es por ello que ha dejado atrás la denuncia contra el comediante y espera a que se recupere.

"No sé nada, pero espero que se recupere y que siga con su vida o carrera, pero sobre todo, que haya aprendido la lección de que a las mujeres no se les toca. Yo sigo abocada a lo mío, a mi restaurante Awki, pues me he cambiado a un local mucho más grande y bonito", comentó.

De esta manera, Clara Seminara ha decidido retirar la denuncia contra Enrique Espejo 'Yuca', ya que por su delicado estado de salud no podría enfrentar legalmente. Aunque señala que no lo ha perdonado, afirma que ya dejó el pasado atrás.