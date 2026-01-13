Christian Cueva estaría planteando divorciarse de Pamela López por incompatibilidad de vida en común

El problema legal entre Pamela López y Christian Cueva lleva mucho tiempo en busca de solucionarse sin poder llegar a un acuerdo. Es así como recientemente estarían en una conciliación y según reveló el abogado de la influencer, el pelotero estaría buscando separarse por causal de incompatibilidad de vida en común.

Causa de divorcio de Pamela López y Cueva

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López asistió con su abogado Gino Zamora para poder explicar de manera correcta sobre la reciente reunión que hubo entre los representantes de los aún esposos para poder llegar a un divorcio por medio de una conciliación.

"Es correcto, nos hemos reunido el estudio Villaverde con mi parte para poder llegar a un acuerdo para un divorcio de manera más rápida (¿Lo van hacer?) Todavía, ellos han dado su propuesta, nosotros la hemos planteado también y está en análisis", expresó el abogado.

Entonces, la influencer 'KittyPam' señaló que los representantes de Christian Cueva señalaron que pedirían el divorcio por causal y este sería por incompatibilidad de vida en común. Aunque, señalan que hasta el momento no ha recibido ningún documento de manera oficial.

"Él me ha puesto un divorcio por causal Gigi", menciona Pamela López, y el abogado agrega: "Imaginamos que debería ser imposibilidad de hacer vida en común, hasta el día de hoy no hemos recibido en realidad ninguna notificación. Lo que pasa es que el código te da doce causales... Compatibilidad de caracteres"

Así mismo, el abogado señaló que para disolver el vínculo matrimonial tienes que ver ciertas cosas, tenencias, alimentos, régimen de visitas y liquidación de la sociedad gananciales.

Sobre la cantidad de manutención

Además, revelaron que sí se reunieron para poder llegar a un acuerdo de manutención para los tres hijos que tienen en común. Aunque revelaron el monto mayor que pidieron, estarían evaluando reducirlo.

"Hay una demanda por 64 mil soles y el juzgado ha dispuesto 12 mil soles de manera anticipada. Estamos considerando no ir por los 64 mil soles, por el tema de abreviar costos, reducirlos. Ellos han presentado una declaración jurada diciendo 'yo gano un monto menos'", comentó.

De esta manera, el abogado de Pamela López afirma que aún no han llegado a un acuerdo conciliatorio para el divorcio y tampoco para la manutención de los niños con Christian Cueva. Así mismo, señala que si bien la otra parte habló de un divorcio por causal, este documento no habría llegado aún a sus manos.