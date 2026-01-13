Pamela López se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres: "Me sentí identificada"

La agresión que sufrió Samahara Lobatón de parte de Bryan Torres es una noticia que se ha dado a conocer en todos los medios. Es así como Pamela López decidió pronunciarse sensibilizándose sobre el caso y afirmó sentirse identificada con la hija de Melissa Klug.

Pamela López sobre agresión a Samahara

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela López estuvo presente para hablar sobre lo que sucedió con Christian Cueva y sus hijos en Navidad. Al terminar la entrevista, la influencer decidió pronunciarse sobre el caso de Bryan Torres y Samahara Lobatón, mostrando su apoyo a la hija de Melissa Klug.

"Vi el caso de Samahara y sensibilizo con su caso, me dio mucha impotencia escuchar, no he visto el video. Me sentí identificada tal cual, (¿Pero a ese nivel?) No he visto el video, no te podría decir, pero he escuchado los comentarios", expresó la pareja de Paul Michael en vivo.

Afirma que su vida también estuvo en riesgo

Como se recuerda, Pamela López también fue agredida por Christian Cueva a inicios de 2025 y difundió las imágenes para evidenciarlo. Tras las nuevas imágenes de la agresión a Samahara Lobatón, Gigi Mitre señaló que no habría punto de comparación, pero le consultó si en algún momento pasó por algo parecido.

"Tú en algún momento sentiste que tu vida estaba en riesgo, (la jalada de pelos en el ascensor) terrible lo que has vivido, no quiero minimizarlo, pero nada que ver con lo que hemos visto (sobre agresión de Bryan a Samahara)", le pregunta.

Es así como la influencer 'KittyPam' menciona que el padre de sus hijos la llegó a coger del cuelo y la boca en varias ocasiones de agresión, pero que nunca tuvo una grabación de aquello excepto lo que se grabó en la entrada de su edificio.

"Igual Gigi me cogió el cuello y la boca, me faltaba el aire. No solamente esa oportunidad, sino muchas que lastimosamente yo no tenía ese video, eso existe porque grabó mi edificio más no porque yo he grabado", expresó la influencer en el programa de tv en vivo.

De esta manera, Pamela López afirma que sufrió violencia en su relación con el pelotero Christian Cueva donde sintió que estaba en riesgo su vida en muchas ocasiones. Así mismo, decidió solidarizarse con la influencer Samahara Lobatón tras haber sufrido una fuerte agresión por Bryan Torres, el padre de sus dos menores hijos.