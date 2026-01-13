Dueño de Barrio Fino sobre agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: "Son temas personales"

Se ha revelado la fuerte agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón en diciembre de 2025, donde luego Melissa Klug decidió actuar y denunciar al padre de sus últimos nietos. Ahora, el dueño de Barrio Fino fue consultado sobre las acciones que tomarían contra su cantante y esto dijeron.

¿Qué dijo el dueño de Barrio Fino?

La orquesta Barrio Fino tiene a Bryan Torres como vocalista, quien ha continuado en la delantera musical a pesar de los escándalos con Samahara Lobatón. José Luis Hernández 'Agatur', dueño de la agrupación, fue consultado por el programa 'Amor y Fuego' sobre el reciente video donde se ve la agresión del salsero contra la influencer.

"Yo como dueño en estos temas, más o menos tenía algo entendido, pero esos temas son personales. No puedo meterme ni opinar en tema de Bryan con su pareja. Bryan sí trabaja para mí, pero ya lo resto que pase con su familia es ya su intimidad de su familia. No me ha fallado en el trabajo en nada aquí. Sí sabía que tenía problemas, pero son cosas personales", expresó el dueño.

En ese sentido, el dueño de Barrio Fino desconoce que su vocalista haya agredido a la hija de Melissa Klug, pero señala que no es la persona adecuada para hablar sobre aquellos temas.

"¿Sabían que habían agresiones de parte de Bryan a Samahara?", le preguntó la reportera, y el dueño respondió: "No, no, no sabía eso, no le podría decir". Así mismo, le consultaron otra vez: "¿Ustedes qué medidas consideran tomar? estás imágenes son fuertísimas", y 'Agatur' dijo: "Yo no soy la persona indicada en hablar del tema, cualquier cosa háblelo con él".

Fans piden la salida de Bryan Torres

Así mismo, varios fanáticos han expresado su total rechazo a que la orquesta no se haya pronunciado sobre los recientes hechos donde Bryan Torres agrede fuertemente contra Samahara.

"Ya vieron lo que su cantante hizo? Que bajo que sigan contando con alguien, espero y le caiga todo el peso de la ley a ese hombre", "No más Barrio Fino", "Cárcel a Bryan Torres", "Lo que hizo Brayan es imperdonable deben sacar ese tipo de personas de su orquesta", "Pronúnciense y sáquenlo no sean tibios", "Qué pena que hasta el momento no se pronuncien y no hagan absolutamente nada al respecto", expresaron varios usuarios.

De esta manera, el dueño de Barrio Fino solo ha señalado que el problema de Bryan Torres y Samahara Lobatón son temas personales donde ellos no intervienen, y que hasta el momento el cantante no les ha fallado, pero no han dicho nada sobre su futuro en el grupo.