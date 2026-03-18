Barcelona goleó 7-2 al Newcastle y clasifica a los cuartos de final de la Champions League

El FC Barcelona firmó una actuación contundente en el Spotify Camp Nou al vencer por 7-2 al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Tras el 1-1 en la ida, selló su pase a cuartos con un global de 8-3. El partido destacó por su intensidad y un segundo tiempo arrollador del equipo español.

Barcelona elimina al Newcastle en un partido lleno de goles

El compromiso arrancó con un ritmo frenético y emociones desde los primeros minutos. Raphinha abrió el marcador a los 6', pero Newcastle reaccionó rápidamente y logró el empate gracias a Elanga, apenas unos minutos después. La intensidad no bajó y Marc Bernal volvió a adelantar al Barcelona tras una jugada de balón parado.

Sin embargo, la defensa culé mostró algunas falencias y permitió nuevamente la igualdad del equipo inglés, que aprovechó los espacios por la banda derecha. Antes del descanso, el encuentro también dejó la preocupación por la salida de Eric García, quien tuvo que abandonar el campo por molestias y fue reemplazado por Ronald Araújo.

El momento clave llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando una jugada revisada por el VAR terminó en penal a favor del Barcelona tras una falta de Trippier sobre Raphinha. Lamine Yamal se encargó de ejecutar y puso el 3-2 con el que los locales se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el Barcelona mostró su mejor versión. Robert Lewandowski anotó un doblete a los 56' y 61', ampliando la ventaja y dejando sin reacción al Newcastle. Raphinha, la gran figura del partido, volvió a aparecer al minuto 72 para completar una actuación sobresaliente con dos goles, dos asistencias y la jugada que derivó en el penal.

El marcador final de 7-2 reflejó la superioridad del conjunto azulgrana, que dominó ampliamente el segundo tiempo y aseguró su pase entre los ocho mejores del torneo europeo.

Barcelona ya piensa en los cuartos de final

Con la clasificación asegurada, el Barcelona ahora centra su atención en la siguiente fase de la Champions League. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Tottenham, una llave que definirá al próximo obstáculo en el camino del equipo español.

Según el reglamento de la UEFA, el equipo que avance de esa serie heredará la posición del cabeza de serie, lo que determinará el orden de los partidos. En este caso, al tratarse de un cruce donde Tottenham ocupaba una mejor posición en la fase inicial, el ganador tendrá la ventaja de cerrar la serie como local.

La organización ya estableció las fechas tentativas para los cuartos de final. El partido de ida se jugará el martes 7 o miércoles 8 de abril de 2026 en el Spotify Camp Nou, mientras que la vuelta está programada para el martes 14 o miércoles 15 del mismo mes, ya sea en Madrid o Londres, dependiendo del rival.

Los aficionados azulgranas se mantienen atentos a la definición de esta llave, conscientes de que el nivel de exigencia aumentará en la siguiente ronda.

La goleada del Barcelona sobre el Newcastle aseguró su pase a cuartos y reafirmó su candidatura en la Champions League. Con un ataque efectivo y figuras como Raphinha y Lewandowski, el equipo se impuso en momentos clave. Ahora, el conjunto catalán se prepara para su próximo desafío en abril, buscando avanzar en el torneo europeo.