Liga 1: Se activó protocolo por racismo tras denuncia de Jack Durán en el Moquegua vs. Juan Pablo II

El fútbol peruano volvió a verse empañado por actos de discriminación. Durante el partido entre CD Moquegua y Juan Pablo II, el volante Jack Durán denunció agresiones verbales racistas, activando por primera vez de forma drástica el protocolo de la FPF en dicho escenario.

Activan protocolo contra el racismo

La tarde en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua pasó de ser una fiesta deportiva a un escenario de tensión y reclamos. Se jugaba el primer tiempo cuando el mediocampista del equipo visitante, Jack Durán, explotó de indignación tras recibir aparentes insultos racistas desde las tribunas.

El incidente se desencadenó cuando Jack Durán recibió el balón cerca de la banda. El futbolista decidió detener su juego y reventar el esférico en señal de protesta para luego, con evidente frustración, dirigirse al árbitro y recriminarle la falta de acción ante los presuntos insultos que bajaban de la tribuna.

"¡Tú has escuchado lo que me han dicho! No voy a jugar, no voy a jugar", se alcanzó a oír decir al futbolista Jack Durán, quien se mostró profundamente afectado por la situación.

Ante la gravedad de la denuncia, sus compañeros, entre ellos Christian Cueva, y el cuerpo técnico se acercaron para brindarle apoyo mientras el partido se sumergía en la incertidumbre. El árbitro principal, Michael Espinoza, realizó el gesto de cruzar los brazos en forma de "X", señal oficial que activa el protocolo de racismo en el estadio.

El incidente en Moquegua es un recordatorio de que, a pesar de las campañas de sensibilización, el racismo sigue presente en las canchas peruanas. La reacción de Jack Durán, al negarse a continuar bajo esas condiciones, pone de manifiesto el cansancio de los deportistas ante la falta de sanciones ante estas acciones.

CD Moquegua goleó a Juan Pablo II

En un encuentro marcado por presuntos actos racistas, CD Moquegua logró una contundente victoria por 3-0 frente a Juan Pablo II en el Estadio 25 de Noviembre. El equipo local supo capitalizar su superioridad numérica tras una accidentada primera mitad para sentenciar el partido en el segundo tiempo.

El marcador se abrió gracias a un certero cabezazo de Jefferson Collazos, quien conectó un centro preciso de Perleche para poner el 1-0. Pocos minutos después, Edgar Lastre aumentó la ventaja al aprovechar un servicio al segundo palo de Nicolás Amafuén, definiendo con sutileza para el 2-0.

Finalmente, CD Moquegua selló la goleada tras una gran jugada colectiva, permitiendo que Collazos firmara su doblete y el 3-0 definitivo. Con este resultado, el equipo local sumó tres puntos vitales, mientras que Juan Pablo II deberá replantear su estrategia tras las bajas sufridas en este encuentro.

En resumen, tras el contundente triunfo de CD Moquegua, el partido se vio empañado por la denuncia de Jack Durán, quien acusó haber recibido insultos racistas que obligaron a la activación del protocolo. Este lamentable suceso pone de manifiesto que el fútbol peruano aún enfrenta el desafío urgente de erradicar la discriminación de sus estadios.