Universitario venció 1-0 a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 y le quita el invicto

Universitario de Deportes se quedó con el clásico tras vencer 1-0 a Alianza Lima en el Monumental de Ate por la fecha 9 del Torneo Apertura. Con este resultado, la 'U' no solo celebró ante su eterno rival, también le quitó el invicto y se metió con todo en la pelea por el campeonato.

Universitario resurge en el Torneo Apertura y vence 1-0 a Alianza

Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Alianza Lima en un clásico lleno de emoción por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El Monumental de Ate fue una fiesta para los hinchas merengues, que celebraron un triunfo clave. Con este resultado, la 'U' no solo se lleva el clásico, también le quita el invicto a su eterno rival y se mete con fuerza en la pelea por el campeonato.

El partido arrancó con tensión desde el primer minuto. Luis Advíncula fue expulsado por un codazo, pero el VAR cambió todo. La roja fue anulada por el árbitro, dejando la sanción en tarjeta amarilla. Este momento marcó el inicio de un partido intenso, con ambos equipos buscando el gol desde el arranque.

Durante los primeros 45 minutos, el juego fue muy parejo. Universitario intentó tomar la iniciativa, mientras Alianza respondía con ataques rápidos. Una de las jugadas más peligrosas fue un tiro libre de Paolo Guerrero que chocó en el palo. El gol estuvo cerca, pero no llegó.

Todo cambió en el segundo tiempo. En el minuto 51, llegó el momento que definió el partido. El estadio explotó de alegría y ese gol terminó siendo decisivo.

"Gooooool de Universitario", se escuchó en el estadio. Martín Pérez Guedes anotó de cabeza tras un gran pase de Alex Valera y puso el 1-0.

Tras el gol, Alianza Lima salió con todo en busca del empate. Tuvo varias oportunidades, pero no logró concretar. Kevin Quevedo tuvo una clara ocasión, pero falló en la definición. También hubo centros y remates, pero la defensa crema se mantuvo firme. Incluso en el tiempo adicional, el arquero Duarte evitó el segundo gol.

Celebración crema y lo que viene después

Cuando el árbitro pitó el final, no hubo dudas. Universitario ganó el clásico, sumó tres puntos importantes y quedó más cerca de los primeros lugares.

Este triunfo tiene un gran valor. La 'U' se acerca en la tabla y recupera confianza en el torneo. Para Alianza Lima, en cambio, es un golpe duro, ya que pierde su invicto y deja escapar puntos importantes.

Universitario ahora se prepara para un nuevo reto: su debut en la Copa Libertadores ante Tolima. Alianza, por su parte, deberá enfocarse en corregir errores y seguir peleando en el torneo local. Este partido tuvo de todo: polémica, emoción y un gol que hizo la diferencia. Universitario celebró en casa y dejó claro que sigue vivo en la lucha por el título.

En conclusión, Universitario de Deportes se quedó con un clásico clave tras vencer 1-0 a Alianza Lima, cortándole el invicto y metiéndose con fuerza en la pelea por el Torneo Apertura. El gol de Martín Pérez Guedes marcó la diferencia en un partido intenso y muy disputado.