Universitario cayó 0-2 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental por la Copa Libertadores 2026

Noche de pesadilla en Ate. Universitario de Deportes cayó 0-2 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Javier Rabanal no pudo imponer su localía y cedió tres puntos vitales, lo que complica seriamente sus aspiraciones en el torneo.

Universitario perdió ante Coquimbo Unido

Desde el pitazo inicial, Universitario de Deportes intentó tomar las riendas del encuentro. Con Alex Valera y Andy Polo buscando desbordar por las bandas, los primeros minutos mostraron a un equipo peruano ambicioso. Sin embargo, esa intensidad inicial no se tradujo en jugadas claras de gol, chocando constantemente con una defensa chilena bien plantada.

Coquimbo Unido aplicó un planteamiento inteligente para esperar su momento hasta que, tras una serie de rebotes, Juan Cornejo lanzó un centro preciso que Cristián Zavala conectó en el segundo palo. Con pura determinación, el atacante venció la resistencia crema y firmó el 1-0 que silenció el Monumental.

A pesar del marcador en contra, Universitario de Deportes buscó el empate con más ganas que fútbol. Sekou Gassama tuvo una oportunidad de cabeza, pero su disparo fue débil y terminó en las manos del experimentado Diego Sánchez. La desesperación empezaba a notarse en las tribunas del Monumental antes del descanso.

En el segundo tiempo, la tónica no cambió demasiado. Una gran jugada de Benjamín Chandía por el sector izquierdo dejó en el camino a la defensa crema y sacó un centro rasante entre el arquero y los centrales. Allí apareció Nicolás Johansen para empujar el balón y firmar el 2-0 definitivo.

Reacciones de hinchas de Universitario

El pitazo final de Ramón Abatti confirmó la derrota de Universitario de Deportes, que ahora queda en una posición sumamente comprometida en su grupo de la Copa Libertadores. Ante este panorama, los hinchas creamos reaccionaron tras no lograr un triunfo en el estadio Monumental.

"¡Quién trajo a Gassama, es malo! No está a la altura de la liga, menos de la Libertadores", "Lárgate Gassama, te pago tu pasaje a Europa, pero lárgate ya", exclamaron dos hinchas visiblemente ofuscados ante la derrota de Universitario.

Incluso, la nostalgia por procesos anteriores se hizo presente. Un fanático pidió que regrese Jorge Fossati o Ricardo Gareca que está libre. Sin embargo, a pesar de la derrota, algunos mantienen la fe intacta, recordándole al equipo que la "U" es más grande que sus problemas.

En resumen, Universitario de Deportes perdió 0-2 ante Coquimbo Unido de Chile en el estadio Monumental por la Copa Libertadores 2026. El descontento de la hinchada crema refleja la urgencia de cambios inmediatos. con el fin de no quedar eliminados del torneo.