Universitario de Deportes empató 0-0 ante Tolima en su debut por Copa Libertadores 2026

En un duelo de alta intensidad disputado en el estadio Manuel Murillo Toro, Universitario de Deportes logró rescatar un valioso punto al igualar 0-0 frente a Deportes Tolima por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Javier Rabanal supo resistir la presión del equipo colombiano, apoyado en una actuación fenomenal del guardameta Miguel Ángel Vargas.

Universitario igualó 0-0 ante Tolima en Ibagué

Desde el silbatazo inicial, quedó claro que ninguno de los dos equipos saldría a especular. Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, planteó un juego inteligente. Las primeras opciones claras llegaron para la visita, con un remate de Jairo Concha que exigió al máximo al portero Neto Volpi a los 18 minutos.

Si Volpi fue clave para Tolima, lo de Miguel Ángel Vargas en el arco de Universitario de Deportes fue simplemente monumental. Su intervención más espectacular ocurrió tras un cabezazo de Mosquera, donde el arquero chileno voló y, con un "guantazo" salvador, sacó la pelota cuando ya se coreaba el gol en las tribunas.

A medida que avanzaba el partido, el Tolima recuperó el control del balón de la mano de Yeison Guzmán y Junior Hernández. Este último intentó romper la paridad con disparos de media distancia, pero siempre se encontró con la figura de Vargas, quien se mostró imbatible incluso cuando la visual le era adversa.

El segundo tiempo mantuvo la tónica de ida y vuelta. El partido también tuvo sus dosis de fricción, propias de la Copa Libertadores. Los reclamos al árbitro brasileño Wilton Sampaio por posibles faltas sobre los arqueros y algunos cruces entre jugadores le dieron ese condimento que nunca falta.

Valioso empate en Colombia

Al finalizar los 96 minutos, el 0-0 quedó sellado como el primer empate sin goles de esta fase de grupos para ambos equipos. Para el Deportes Tolima, queda el sinsabor de no haber podido hacer respetar su casa, a pesar de haber generado volumen de juego y opciones claras en el tramo final.

Por su parte, Universitario de Deportes se llevó un valioso punto de una plaza complicada como Ibagué. La solidez defensiva y el gran nivel de sus individualidades, especialmente en la zona de gestación y la portería, invitan al hincha crema a soñar con una clasificación a la siguiente ronda.

En resumen, Universitario de Deportes igualó 0-0 ante Deportes Tolima en Colombia por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026. Este empate deja el grupo abierto, demostrando que en este torneo no hay rival pequeño y todo es muy parejo.