Universitario de Deportes venció 4-2 a Nacional en el Monumental por la fecha 3 de la Copa Libertadores

El estadio Monumental de Lima fue testigo de una de esas noches de Copa Libertadores que quedan grabadas en la retina de los aficionados. Universitario de Deportes logró una victoria vital por 4-2 ante Nacional de Montevideo, en un duelo que tuvo de todo.

Universitarió derrotó a Nacional

El encuentro comenzó con mucha intensidad. Apenas a los 14 minutos, el panorama se oscureció para los locales. Tras una revisión del VAR por una mano en el área, el árbitro principal señaló penal a favor de Nacional. Maxi Gómez, con una ejecución potente, rastrera y al centro, venció al portero Vargas para poner el 1-0.

La balanza comenzó a inclinarse a favor de Universitario a los 35 minutos. Lucas Rodríguez, quien ya estaba amonestado, cometió una falta imprudente que le valió la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión. Con un hombre más, el cuadro crema se volcó al ataque.

El premio llegó antes del descanso. A los 40 minutos, tras un tiro de esquina y una salida en falso del guardameta Mejía, Fara apareció por el segundo palo para empujar el balón y desatar la euforia en las tribunas con el 1-1.

Universitario salió al complemento decidido a liquidar. Apenas iniciado el segundo tiempo, un centro de Andy Polo provocó un rebote fortuito que Alex Valera no desaprovechó. El goleador crema definió de primera con zurda para poner el 2-1 y consumar la primera remontada de la noche.

Sin embargo, pese a la inferioridad numérica, Nacional alcanzó el empate a los 75 minutos. Tras un gran centro de Nicolás Rodríguez, Maxi Gómez cabeceó, Vargas atajó a medias y Silvera apareció para empujar el rebote, poniendo el 2-2 transitorio.

Cuando el nerviosismo se apoderaba de Lima, apareció la jerarquía individual. A los 82 minutos, una gran incursión de Andy Polo terminó en un manotazo de Mejía, pero el rebote quedó corto y Lisandro Alzugaray apareció para marcar el 3-2.

Ya con un Nacional volcado al ataque buscando el milagro, la "U" encontró los espacios para dar el golpe final. En una transición rápida, Carabalí quedó mano a mano frente al portero y definió con una tranquilidad asombrosa para sellar el 4-2 definitivo.

Situación del Grupo B de la Copa Libertadores

Con esta victoria, el Grupo B de la Conmebol Libertadores 2026 se convierte en un auténtico "grupo de la muerte". Los cuatro integrantes quedan igualados con 4 puntos, lo que garantiza que las últimas jornadas serán una batalla táctica y física por alcanzar los octavos de final.

Universitario de Deportes enfrentará un calendario decisivo en mayo, iniciando con su visita a Coquimbo Unido en Chile y siguiendo con el duelo ante Nacional en Uruguay. El conjunto crema cerrará su participación en la fase de grupos cuando reciba a Deportes Tolima en el estadio Monumental, en una jornada que definirá el futuro del Grupo B.

En resumen, Universitario de Deportes venció 4-2 a Nacional de Uruguay en el estadio Monumental por la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el equipo crema sumó 4 puntos y mantiene sus chances de clasificar a la siguiente ronda.