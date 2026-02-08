RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡EN EL ÚLTIMO MINUTO!

Sporting Cristal cayó de local 2-1 ante Melgar por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1

Sporting Cristal cayó 2-1 ante Melgar como local en el estadio Alberto Gallardo, en un duelo marcado por la expulsión, el empate agónico y un gol arequipeño en el tiempo añadido.

Sporting Cristal cayó de local ante Melgar en el Alberto Gallardo. (Composición: La Karibeña)
08/02/2026

Sporting Cristal perdió 2-1 frente a FBC Melgar en el estadio Alberto Gallardo, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.  La paridad marcó gran parte del duelo, aunque la eficacia en los momentos clave terminó inclinando la balanza a favor del elenco arequipeño.

Primer tiempo disputado y ventaja rojinegra tras el descanso

Durante los primeros minutos, las acciones se repartieron entre ambos equipos. Sporting Cristal ejerció mayor presión en territorio de Melgar, aunque la ocasión más clara de la primera mitad la generó la visita. Jhonny Vidales quedó frente a frente con Diego Enríquez pese a la oportunidad el primer tiempo quedó 0-0.

En el complemento, el partido conservó la misma tónica hasta que Melgar golpeó primero. A los 54 minutos, Bernardo Cuesta aprovechó un rebote tras un remate que impactó en el palo izquierdo del arco defendido por Diego Enríquez y definió con precisión para colocar el 1-0.

Seis minutos después, Sporting Cristal sufrió un duro revés. Juan Cruz González vio la tarjeta roja tras una fuerte infracción contra un jugador de Melgar. A los 75 minutos, Melgar también se quedó con un jugador menos. Zegarra recibió la segunda tarjeta amarilla tras cortar una acción peligrosa por el sector derecho, liderada por Sosa

Con ambos equipos en igualdad numérica, Sporting Cristal se volcó al ataque y a falta de cinco minutos para el final. Felipe Vizeu apareció en el área y conectó tras un centro preciso, a media altura, de Santiago González, desatando la celebración en el Alberto Gallardo y devolviendo la ilusión al cuadro celeste.

Luego del gol, Sporting Cristal fue con todo en busca de la remontada. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado al empate, Melgar encontró el golpe definitivo. A los 96 minutos, Cristian Bordacahar culminó un contragolpe letal con una definición de gran nivel. Diego Enríquez poco pudo hacer ante el potente remate del volante, que sentenció el 2-1 final.

¿Qué se viene para Sporting Cristal?

Sporting Cristal deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su próximo desafío. Por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, el conjunto rimense visitará Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II College el sábado 14 de febrero a las 3:15 p.m.

Luego de ese compromiso, los celestes iniciarán su camino internacional. Por el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal visitará al ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay el próximo 16 de febrero, en un horario aún por confirmarse. 

La derrota 2-1 ante FBC Melgar dejó sensaciones mixtas en Sporting Cristal. Pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, el equipo mostró carácter, aunque no logró sumar en casa. Ahora, los celestes deberán corregir errores de cara a una seguidilla exigente en el torneo local y la Copa Libertadores 2026.

