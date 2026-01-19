RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡La defiende!

Ivana Yturbe rechaza la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Después de un evento musical, Ivana Yturbe se pronunció luego de que Samahara Lobatón fuera agredida por Bryan Torres.

Ivana Yturbe rechaza la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón
Ivana Yturbe rechaza la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón (Composición Karibeña)
19/01/2026

En el pasado, Samahara Lobatón tuvo un vínculo con Ivana Yturbe durante muchos años, pero se alejaron luego de que la modelo empezará a salir con Jefferson Farfán. Ahora, Yturbe se pronuncia sobre el caso de Bryan Torres y Samahara.

¿Qué dijo a Samahara Lobatón?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Ivana Yturbe salía del concierto de Bad Bunny cuando fue consultada sobre lo que pasó Samahara Lobatón a finales del 2025 a manos de Bryan Torres. 

"¿Qué opinas sobre lo que ha pasado con Samahara Lobatón?", le preguntaron, y la modelo respondió: "Prefiero no opinar, yo creo que cualquier cosa que le tenga que decir se lo puedo decir a ella, de mujer a mujer y de mamá a mamá".

En otro momento, me preguntan sobre qué piensa de la violencia a la mujer. En ese sentido, la esposa de Beto Da Silva señala que está en contra de todo tipo de violencia hacia cualquier persona. Así mismo, deja en claro que si tiene algo que hablar con Samahara lo hará de manera privada.

"Estoy totalmente en contra de todo tipo de violencia hacia cualquier persona, niño, anciano, mujer, hombre. Me parece que las cosas se pueden resolver con una conversación ¿no? Cualquier cosa que yo tenga que hablar con cualquier persona, con la que en algún momento he tenido un tipo de vínculo, lo voy hablar en privado", agregó.

¡Recuperada! Thamara Gómez regresa a los conciertos de Son del Duke tras su descanso médico
Lee también

¡Recuperada! Thamara Gómez regresa a los conciertos de Son del Duke tras su descanso médico

¿Ivana Yturbe hablará con Samahara?

El reportero del programa le preguntó si apoyaría al pedido de Melissa Klug para que haga entrar a razón a Samahara Lobatón y denuncie a Bryan Torres. Ante esto, la artista comenta que siempre deseara bienestar a todos y que  cualquier persona que agredió a alguien, debe pagar por sus crímenes y debe recibir todo el peso de la ley 

"Si, yo creo que todos tenemos que buscar nuestro bienestar. A todo el mundo le deseo eso, mucha salud mental e inteligencia emocional. No quiero hablar al respecto porque es un tema muy delicado. Cualquier persona violenta o abusadora en este país, que le caiga todo el peso de la ley", comentó la artista.

Jefferson Farfán responde sobre la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón ¿Qué dijo?
Lee también

Jefferson Farfán responde sobre la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón ¿Qué dijo?

De esta manera, Ivana Yturbe deja en claro que rechazo toda tipo de agresión hacia las personas. Además señaló que se comunicaría personalmente con Samahara Lobatón y espera que la justicia caiga sobre las personas violentas que han agredido a alguien, expresando así su apoyo a su ex amiga.

Temas relacionados agresión Bryan Torres ivana yturbe Samahara Lobaton

Siga leyendo

Lo Más leído

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

Falleció Jian Carlos Moscol, más conocido como "JC", excantante de los Cantaritos de Oro

Tepha Loza revela que su madre tiene cáncer y confiesa el delicado estado de salud: "Se deterioró bastante"

Melissa Klug luce su renovada figura en la playa y deja inesperado mensaje: "Aquí soy feliz"

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

últimas noticias
Karibeña