Ivana Yturbe rechaza la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: "Que le caiga todo el peso de la ley"

En el pasado, Samahara Lobatón tuvo un vínculo con Ivana Yturbe durante muchos años, pero se alejaron luego de que la modelo empezará a salir con Jefferson Farfán. Ahora, Yturbe se pronuncia sobre el caso de Bryan Torres y Samahara.

¿Qué dijo a Samahara Lobatón?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Ivana Yturbe salía del concierto de Bad Bunny cuando fue consultada sobre lo que pasó Samahara Lobatón a finales del 2025 a manos de Bryan Torres.

"¿Qué opinas sobre lo que ha pasado con Samahara Lobatón?", le preguntaron, y la modelo respondió: "Prefiero no opinar, yo creo que cualquier cosa que le tenga que decir se lo puedo decir a ella, de mujer a mujer y de mamá a mamá".

En otro momento, me preguntan sobre qué piensa de la violencia a la mujer. En ese sentido, la esposa de Beto Da Silva señala que está en contra de todo tipo de violencia hacia cualquier persona. Así mismo, deja en claro que si tiene algo que hablar con Samahara lo hará de manera privada.

"Estoy totalmente en contra de todo tipo de violencia hacia cualquier persona, niño, anciano, mujer, hombre. Me parece que las cosas se pueden resolver con una conversación ¿no? Cualquier cosa que yo tenga que hablar con cualquier persona, con la que en algún momento he tenido un tipo de vínculo, lo voy hablar en privado", agregó.

¿Ivana Yturbe hablará con Samahara?

El reportero del programa le preguntó si apoyaría al pedido de Melissa Klug para que haga entrar a razón a Samahara Lobatón y denuncie a Bryan Torres. Ante esto, la artista comenta que siempre deseara bienestar a todos y que cualquier persona que agredió a alguien, debe pagar por sus crímenes y debe recibir todo el peso de la ley

"Si, yo creo que todos tenemos que buscar nuestro bienestar. A todo el mundo le deseo eso, mucha salud mental e inteligencia emocional. No quiero hablar al respecto porque es un tema muy delicado. Cualquier persona violenta o abusadora en este país, que le caiga todo el peso de la ley", comentó la artista.

De esta manera, Ivana Yturbe deja en claro que rechazo toda tipo de agresión hacia las personas. Además señaló que se comunicaría personalmente con Samahara Lobatón y espera que la justicia caiga sobre las personas violentas que han agredido a alguien, expresando así su apoyo a su ex amiga.