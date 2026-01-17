RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Melissa Klug revela que Abel Lobatón le escribió tras agresión a Samahara: "¿Qué vamos a hacer?"

Melissa Klug contó que el padre de Samahara, Abel Lobatón recién se comunicó días después de difundirse las imágenes de la agresión. Aseguró que ella ya había actuado.

17/01/2026

Melissa Klug habló fuerte y claro sobre el difícil momento que vive su hija Samahara Lobatón tras la agresión que sufrió por parte de Bryan Torres. La empresaria no ocultó su molestia y contó que el padre de la influencer, Abel Lobatón, recién se comunicó con ella días después de que se conocieran las imágenes del ataque. Para la 'Blanca de Chucuito', la reacción fue tardía.

Melissa cuenta el chat que tuvo con el padre de Samahara Lobatón

Melissa Klug, expareja de Abel Lobatón, se presentó en el programa "Amor y Fuego", donde dio detalles de lo que pasó tras enterarse del caso y dejó en claro que ella actuó de inmediato para proteger a su hija. La empresario reveló que Abel sí le escribió tras enterarse de la agresión contra Samahara Lobatón, pero su mensaje no fue bien recibido, pues ella ya había tomado acciones legales.

"Me escribió. Me dijo: '¿Qué vamos hacer?'. Yo le dije: '¿Qué vamos? Yo ya actué'", contó Melissa ante cámaras.

Según relató, Abel Lobatón luego intentó comunicarse con su hija, pero no tuvo la respuesta que esperaba. Samahara no quiso recibir el apoyo de su padre en ese momento.

"Me dice: 'Voy a hablar con Samahara' y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar", señaló la empresaria. "Le escribió: 'Hijita, estás conmigo'. Le puso que quería apoyarla y ella le dijo: 'No te metas' y él le puso: 'Te amo'", relató Melissa, dejando ver lo tensa que es la situación familiar.

Melissa Klug arremete contra Abel y busca apoyo para su hija

Durante la entrevista, Melissa Klug aseguró que esperaba una actitud más firme por parte del exfutbolista. Según contó, en una situación tan grave no había tiempo para dudas ni silencios, y por eso decidió denunciar de inmediato. En el set, el conductor Rodrigo González comentó que, si él fuera el padre, ya habría enfrentado al agresor. Melissa no dudó en darle la razón y expresó su indignación.

"Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija", dijo, visiblemente afectada.

Además, la empresaria confesó que Samahara no quiere denunciar a Bryan Torres, pese a la gravedad del caso. Esta actitud ha preocupado mucho a la familia, por lo que Melissa decidió buscar ayuda en personas cercanas.

"Yo he recurrido a sus amigas, las he llamado y las he traído a mi casa y no quiere hacer caso. Todos le dicen denuncia y no quiere hacer caso", explicó con evidente angustia.

En conclusión, Melissa Klug dejó claro que su prioridad es la seguridad y el bienestar de su hija. Aseguró que seguirá insistiendo para que Samahara entienda la gravedad de lo ocurrido y tome decisiones que la protejan. Mientras tanto, la empresaria no dudó en cuestionar la reacción de Abel Lobatón y reafirmó que, como madre, no se quedará de brazos cruzados ante una situación tan delicada.

