Pamela López desliza vínculo entre Cueva y su abogada tras acusaciones: "Parece que fuese algo más"

Pamela López volvió a encender la polémica tras responder a las recientes acusaciones hechas por la abogada de Christian Cueva, quien la señaló públicamente por presuntos problemas con el pago del colegio de sus hijos. Lejos de quedarse callada, la empresaria no solo se defendió, sino que también dejó entrever que la relación entre el futbolista y su abogada no sería solo profesional.

Pamela López deja entrever vínculo entre Cueva y su abogada

Luego de que la abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, afirmara en televisión que el colegio de los menores habría enviado correos por pagos no realizados a tiempo, Pamela López decidió pronunciarse. La empresaria aseguró que se la ha querido dejar mal parada como madre y que las declaraciones no reflejan la realidad de cómo cuida y protege a sus hijos día a día.

Más allá de defenderse, Pamela López también llamó la atención por cuestionar directamente la actitud de la abogada de Christian Cueva. Según dijo, la forma apasionada en la que la letrada salió a hablar del tema le resulta sospechosa y le genera muchas dudas. En un mensaje enviado a Norka Ascue para el programa "Chimi Churri", Pamela deslizó una frase que sorprendió.

"Su actitud sospechosa. Al parecer no parece su abogada, parece que fuese algo más. Esa pasión por mentir y defender lo indefendible me deja mucho que pensar", se lee.

Estas declaraciones avivaron aún más la polémica y provocaron comentarios divididos entre quienes respaldan a Pamela y quienes consideran que se trata de un conflicto legal que no debería personalizarse. Sin embargo, ella insistió en que no permitirá que se le falte el respeto ni que se ponga en tela de juicio su maternidad.

Pamela López tras ser acusada de enviar a sus hijos solos al colegio

Por otro lado, la abogada también acusó a la influencer de enviar a sus tres hijos al colegio en un taxi sin la compañía de un adulto, lo que habría puesto en riesgo su seguridad. Pamela explicó que los menores cuentan con movilidad contratada y, cuando ocurre algún imprevisto, son trasladados por un chofer de absoluta confianza de la familia.

Para ella, lo más grave del tema es que se haya puesto en duda su rol como mamá, algo que considera inaceptable. En ese contexto, fue tajante al defenderse y marcar distancia de las acusaciones.

"Yo no sé si esa mujer es madre, tampoco me importa su vida... Está tocando a mis hijos. Yo los educo, yo los crio, yo los mantengo y soy yo la que estoy con ellos al cuidado desde el día uno. Ella está muy ligera, los expone diciendo que mis hijos van solos al colegio y que el colegio me denuncia, no existe esa denuncia como tal. Es ignorante. Qué pena que tanto años no sepa", dijo.

Pamela también aclaró el tema de los correos del colegio. Reconoció que sí existen comunicaciones de la institución, pero aseguró que estas llegan porque la institución conoce la movilidad que ella misma contrató. Según indicó, ella demostrará que respondió dichos mensajes y que la versión expuesta por la abogada está incompleta.

Con evidente molestia, remarcó: "Ese correo existe, el colegio me lo manda porque ellos conocen una movilidad de mis hijos que yo misma contraté, pero ha habido pocas oportunidades que se nos ha hecho tarde. Yo he llamado a nuestro chofer de confianza de la familia. (...) Yo respondo este correo, pero eso no muestra la abogada. Es una mentirosa y pone en tela de juicio mi maternidad".

En conclusión, la controversia entre Pamela López, Christian Cueva y su abogada parece lejos de terminar. Mientras la defensa del futbolista insiste en que él cumple con lo ordenado por el juez, Pamela sostiene que se ha intentado dañar su imagen como madre. Por ahora, la empresaria dejó claro que no se quedará callada cuando se trata de sus hijos y que seguirá dando la cara.