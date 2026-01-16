Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras agresión a Samahara: "Están tratando de llevárselo"

El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres mantiene en vilo al espectáculo peruano. La difusión de un video que mostraría una presunta agresión física provocó la reacción de su madre, Melissa Klug, quien expresó su preocupación por la lentitud de las autoridades y advirtió que teme que el cantante abandone el país pese a las pruebas presentadas.

Melissa teme que Bryan Torres se fugue

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Melissa Klug relató que desconocía el nivel de toxicidad que había alcanzado la relación de su hija con el cantante. La empresaria aseguró que, de haber tenido conocimiento de las agresiones con anterioridad, habría actuado de inmediato.

"Si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo hubiera actuado. Pedir ayuda en todos lados, en canales, tocar puertas", señaló Klug visiblemente apenada.

Además, la chalaca denunció la demora en el accionar de las autoridades pese a que presentó la denuncia formal correspondiente. Para ella, esta situación incrementa el riesgo de que el presunto agresor evada la justicia antes de que se implementen medidas como el impedimento de salida del país o la detención preventiva.

"Él ha intentado matar a mi hija, estoy hablando con los fiscales, pero no entiendo por qué se demoran tanto. Yo tengo personas que me dicen que se va a escapar del país, se va a ir, están tratando de llevárselo. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida?, ¿por qué no lo agarran mientras van avanzando las investigaciones?", manifestó, enfatizando que la protección de Samahara y de sus nietas debe ser prioritaria.

Melissa Klug se quiebra al recordar advertencias a su hija

Durante una entrevista en el programa Melissa también relató cómo enfrentó la situación tras conocer el video que muestra la presunta agresión. La empresaria aseguró que su primera reacción fue proteger a Samahara y buscar justicia de manera independiente, ante el temor por su integridad física y emocional.

"Yo pienso que eso cualquier madre lo haría... Le pedí que se alejara de él y tomara tratamiento psicológico para que pueda salir de esa dependencia emocional que tiene insana, o que a la próxima la iba a encontrar en un ataúd", señaló Klug, visiblemente conmovida.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación surgió cuando la madre de Samahara compartió el diálogo que sostuvo con su hija para que entendiera la gravedad de la situación. Klug utilizó un ejercicio de empatía maternal, recordándole que las víctimas podrían ser sus propias hijas:

"Mira este video, mira este video y piensa que es Xianna o una de tus hijas a las que le están haciendo eso", relató.

La empresaria también denunció que Samahara se encuentra bajo un fuerte control psicológico por parte de Torres.

"Ella está en negación, está muy manipulada por ese hombre", señaló, evidenciando la presión que vive la joven y la dificultad de intervenir en su decisión de continuar la relación.

En conclusión, el caso sigue en investigación mientras Melissa Klug se mantiene atenta al proceso y busca justicia para su hija. La empresaria resaltó la importancia de que las autoridades actúen con rapidez para garantizar la seguridad de Samahara y evitar que el presunto agresor escape.