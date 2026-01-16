Melissa Klug afirma que Samahara Lobatón estaría manipulada por Bryan Torres: "Está en negación"

Samahara Lobatón se ha convertido en una víctima de las agresiones de Bryan Torres, y Melissa Klug ha tomado cartas en el asunto para poder sacar al salsero de la vida de su hija. La empresaria ha revelado que la influencer estaría muy manipulada por el cantante de Barrio Fino.

Melissa Klug nunca quiso al salsero

En el programa 'Amor y Fuego', Melissa Klug realizó una videollamada en vivo para conversar sobre el caso de su hija con Bryan Torres. La empresaria reveló que conversó con su hija sobre el video de la fuerte agresión y contó que nunca estuvo de acuerdo con aquella relación.

"Para empezar yo nunca quise que esa relación existiera, pero ya saben cómo es Samahara y pasó. Yo he hablado con él, porque yo sé sus antecedentes (por la vida que llevaban con Samahara) había escuchado, muchas personas nos decían es así... pero que haya llegado a esto, no lo veía venir", expresó.

¿Samahara manipulada por Bryan Torres?

En ese sentido, también reveló que al conversar con su hija sobre las agresiones que sufrió y cómo tendría que actuar frente a la violencia sufrida, vio que Samahara Lobatón estaría siendo manipulada por el salsero.

"Ella está en negación, está muy manipulada por ese hombre. Es hablar y pedirle que pida ayuda profesional y se aleja de ese hombre. Mi hija está manipulada, necesita ayuda profesional. Él la tiene como para protegerlo, para no hacerle nada. Ella es una excelente madre, pero está enferma, necesitamos que esa pareja sacarlo de su vida para que se pueda curar", dijo.

Como se recuerda, la influencer reveló que llevaba terapia de pareja con Bryan Torres, pero se desconoce si lo dejaron por las imágenes que se volvieron virales de la agresión. Ahora, la 'Blanca de Chucuito' contó que su hija le confirmó entre lágrimas que tomará la terapia para poder alejarse del cantante de salsa.

"Ella llevando terapia puede mejorar. Ella quiere. Ella sabe, me ha dicho llorando que va tomar terapia y va a dejar ese hombre", reveló la empresaria en el programa en vivo con mucha fe en su hija.

De esta manera, Melissa Klug afirma que su hija estaría siendo manipulada fuertemente por el cantante Bryan Torres, pero en medio de todo ese problema, Samahara Lobatón habría aceptado en tomar terapia para poder superar y romper vínculo de dependencia con el cantante de salsa.