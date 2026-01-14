Tepha Loza revela que su madre tiene cáncer y confiesa el delicado estado de salud: "Se deterioró bastante"

Tepha Loza y Melissa Loza atraviesan un momento difícil tras el diagnóstico de cáncer de su madre, María Guadalupe Vigil, hace aproximadamente un mes. El impacto de la enfermedad y la intensidad de los tratamientos han generado gran preocupación, Tepha se pronunció en un video para explicar la situación y las alternativas médicas que seguirán.

Madre de Tepha y Melissa Loza abandona quimioterapias

En redes sociales, Tepha Loza explicó por qué Melissa Loza rompió en llanto durante la emisión de 'Esto es guerra'. Su madre, afectada por el cáncer, no soportó los efectos adversos de la quimioterapia y decidió interrumpir este tratamiento.

"Mi mamá está pasando un proceso oncológico, empezó con sus quimios, radios, se deterioró bastante porque atacan las células malignas pero también las buenas. Es por eso que se le cae el pelito, le deteriora por dentro también", relató Tepha.

Ante la delicada situación, la familia buscó alternativas y descubrió un tratamiento basado en extracto de muérdago, conocido por su uso en pacientes oncológicos en Europa y Alemania. Este mismo tratamiento fue recomendado por un amigo de la modelo.

"Investigando sobre el cáncer, cómo tratarlo porque hay medicina alternativa y naturales, muchos médicos no creen, pero por experiencias de otras personas llegamos al muérdago. Proviene de las plantas parásitas. Está conocido en Europa y Alemania, por medio de un amigo llegamos a un centro que están tratando el muérdago para personas oncológicas", agregó Tepha.

TEPHA LOZA HABLA DEL ESTDO DE SALUD DE SU MADRE pic.twitter.com/vYbtcpPsZg — VAMN (@VictorAlfr33625) January 14, 2026

Esperanza y fortaleza en las hermanas Loza

Las hermanas Loza mantienen la esperanza de que el tratamiento alternativo pueda mejorar la calidad de vida de su madre. Tepha destacó que la primera sesión de muérdago mostró resultados positivos y que esto les da fuerzas para continuar apoyándola en todo momento.

"Mi mamá tuvo la primera sesión con el muérdago y la verdad le ha ido súper bien, está funcionando y hay esperanza todavía. Me pone nerviosa este tema, no es cualquier cosa, es delicado. Mi mamá sigue luchando junto a nosotros que mostramos fortaleza como hijos para ayudarla en este proceso (...) Seguimos con la esperanza de que todo va salir bien y Diosito nos va ayudar", manifestó.

Asimismo, la exchica reality cerró su mensaje con palabras de fe y motivación dirigidas a sus seguidores:

"Diosito da desafíos y grandes batallas para poder a prueba tu fe. Seguiremos luchando en este proceso más difícil de nuestras vidas con fe, amor y unión", concluyó Tepha, dejando un mensaje de fortaleza en medio de la adversidad familiar.

En conclusión, la situación de la familia Loza pone en evidencia la importancia de la unión familiar, la fe y la búsqueda de alternativas médicas frente a enfermedades graves, mientras Tepha y Melissa permanecen al lado de su madre, acompañándola en cada paso de este difícil proceso.