Tepha Loza también se pronunció sobre delicada situación de su madre: "Sé que saldremos de esta"

La influencer y exchica reality Tepha Loza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Tras un año marcado por el dolor, luego de revelar hace algunos meses la pérdida de su bebé, la figura pública volvió a conmover a sus seguidores al compartir un sentido y desgarrador mensaje en sus redes sociales, en medio de la delicada situación de salud que enfrenta su madre.

Como se recuerda, Melissa Loza rompió en llanto durante una reciente emisión de 'Esto es Guerra', donde confesó que su madre, María Guadalupe Vigil, atraviesa un complicado estado de salud. Este hecho no solo impactó a los televidentes, sino que también reveló que su hermana, Tepha Loza, vive de cerca este duro momento familiar.

Tepha Lazo y lo que dijo sobre la salud de su madre

A través de su cuenta oficial de Instagram, la expareja de Sergio Peña expresó el difícil cierre de año que le toca afrontar. "Un año lleno de incertidumbres y con un fin de año doloroso y angustiante, pero con una fe inquebrantable. Sé que saldremos de esta y que juntos somos uno solo", escribió la influencer, dejando en evidencia el complejo proceso emocional que atraviesa junto a su familia.

Pese a la adversidad, la exchica reality se mostró esperanzada y aferrada a su fe. "Con la ayuda de Diosito esto tendrá un final feliz, lograremos esos anhelos y sueños que tanto tuvimos como familia", agregó, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

Tepha Loza habló de la salud de su madre en redes sociales

Tepha Loza: Melissa Klug se quebró al hablar de su mamá

Días atrás, el delicado estado de salud de María Guadalupe Vigil, conocida cariñosamente como 'Lupita', se hizo público cuando Renzo Schuller interrumpió la competencia en 'Esto es Guerra' para preguntarle a Melissa Loza por la dedicatoria que realizaba a su madre tras cada punto ganado. La consulta provocó que la guerrera se quebrara en vivo, protagonizando uno de los momentos más emotivos del programa.

"La verdad me agarran de sorpresa. Yo soy una persona reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera. Ella sabe cuánto la amo y las cosas bonitas que vamos a vivir de ahora en adelante. Madre, de esta vamos a salir juntas. Dios está con nosotros y nos abre los caminos", expresó Melissa Loza entre lágrimas.

En resumen, tanto Tepha Loza como Melissa Loza enfrentan un cierre de año marcado por la preocupación debido a la salud de su querida madre. Ambas cuentan con el respaldo y cariño de su familia y seguidores, quienes no han dejado de enviarles mensajes de fuerza y esperanza.