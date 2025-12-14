Francisca Aronsson pidió disculpas públicas tras comentario de ciudad boliviana: ¿qué pasó?

La actriz sueco-peruana Francisca Aronsson se pronunció para ofrecer disculpas públicas luego de la polémica originada por sus comentarios sobre la ciudad boliviana de Riberalta, realizados durante una entrevista en el podcast de YouTube conducido por Kenji Fujimori. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la forma en que se refirió a dicha localidad.

La controversia se desató cuando la actriz calificó a Riberalta como una "ciudad aburrida y pobre", expresión que fue considerada ofensiva por ciudadanos bolivianos. Frente a las críticas, decidió aclarar la situación a través de un video, en el que reconoció su error y expresó su arrepentimiento. "Lo lamento mucho, profundamente de verdad", manifestó.

Francisca Aronsson pidió perdón a ciudadanos bolivianos

Durante el podcast, Francisca Aronsson relató que vivió alrededor de un año en Riberalta, ubicada en el norte amazónico de Bolivia, cerca de la frontera con Brasil, debido al trabajo de sus padres en una organización no gubernamental. En ese contexto, compartió recuerdos de su infancia en el lugar, los cuales describió desde una percepción limitada por la edad que tenía en ese momento.

Tras la reacción negativa del público, la actriz explicó que reflexionó sobre sus declaraciones y conversó con sus padres para revisar sus recuerdos. En su mensaje, admitió que sus palabras fueron producto de una mala elección de términos basada en una visión infantil.

"Ha sido una pésima selección y expresión de palabras basadas en un recuerdo vago e injusto de mi infancia", señaló, precisando que su experiencia corresponde a la mirada de una niña de seis años y no a la realidad actual de la ciudad.

Francisca Aronsson recordó grandes momentos que vivió en Riberalta

En su rectificación, Francisca Aronsson resaltó las características positivas de Riberalta, destacando su diversidad geográfica y cultural. Indicó que la ciudad cuenta con una zona urbana, una amplia área rural y extensos bosques amazónicos donde viven diversas comunidades campesinas e indígenas, además de una notable biodiversidad.

Francisca Aronsson se retractó sobre lo dicho de Riberalta

Asimismo, explicó que su percepción estuvo influenciada por el tiempo que pasaba sola, mientras sus padres trabajaban en proyectos de salud y seguridad alimentaria.

La actriz sostuvo que vivir en Riberalta fue una experiencia significativa para ella y su familia, aunque en su niñez no logró comprender su verdadero valor. "Es mi responsabilidad aclarar y actualizar estos recuerdos, sobre todo si voy a hablar de ellos ante el público", expresó.

Finalmente, Francisca Aronsson destacó la importancia que tuvo el entorno amazónico en su formación personal y manifestó su deseo de regresar en el futuro a Riberalta para reencontrarse con su gente y crear nuevas experiencias.

En resumen, la joven actriz utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a la ciudad Riberalta y a sus habitantes, subrayando que su mensaje busca cerrar la controversia con respeto y sinceridad.