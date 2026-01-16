Melissa Klug revela advertencia a Samahara tras agresión de Bryan: "A la próxima la iba a encontrar en un ataúd"

El caso que vincula a Samahara Lobatón y su pareja, el cantante Bryan Torres, sigue generando alarma en el espectáculo peruano. La difusión de un video que evidenciaría una presunta agresión física contra la influencer provocó la reacción inmediata de Melissa Klug, quien expresó su preocupación por la seguridad y el bienestar emocional de su hija.

Melissa Klug se quiebra al recordar advertencias a su hija

Durante una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Melissa Klug relató cómo enfrentó la situación tras conocer el video que muestra la presunta agresión. La empresaria aseguró que su primera reacción fue proteger a Samahara y buscar justicia de manera independiente, ante el temor por su integridad física y emocional.

"Yo pienso que eso cualquier madre lo haría... Le pedí que se alejara de él y tomara tratamiento psicológico para que pueda salir de esa dependencia emocional que tiene insana, o que a la próxima la iba a encontrar en un ataúd", señaló Klug, visiblemente conmovida.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación surgió cuando la madre de Samahara compartió el diálogo que sostuvo con su hija para que entendiera la gravedad de la situación. Klug utilizó un ejercicio de empatía maternal, recordándole que las víctimas podrían ser sus propias hijas:

"Mira este video, mira este video y piensa que es Xianna o una de tus hijas a las que le están haciendo eso", relató.

La empresaria también denunció que Samahara se encuentra bajo un fuerte control psicológico por parte de Torres.

"Ella está en negación, está muy manipulada por ese hombre", señaló, evidenciando la presión que vive la joven y la dificultad de intervenir en su decisión de continuar la relación.

La preocupación de Klug por la lentitud de las autoridades

Melissa Klug expresó su descontento ante la aparente inacción de las autoridades pese a que presentó la denuncia formal correspondiente. Para la empresaria, la demora en el proceso legal aumenta el riesgo de que el presunto agresor evada la justicia.

"Yo digo: ¿por qué se demoran tanto? Se va a escapar del país, están tratando de llevárselo", manifestó, subrayando su temor de que no se dicten a tiempo medidas como el impedimento de salida del país o la detención preventiva.

La empresaria hizo un llamado a las autoridades para que actúen con rapidez y efectividad, destacando que la protección de su hija y de sus nietas debe ser prioritaria. Mientras tanto, Melissa Klug permanece atenta al desarrollo del caso, asegurando que continuará buscando justicia y apoyo para Samahara.

El testimonio de Melissa Klug refleja la tensión y urgencia del caso de Samahara Lobatón. Entre la presión emocional y la lentitud judicial, busca proteger a su hija y resalta la importancia de tomar medidas inmediatas frente a la violencia en las relaciones de pareja.