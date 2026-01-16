Melissa Klug revela que Samahara Lobatón no quiere denunciar a Bryan Torres: "No quiere"

Hace unos días, Melissa Klug puso una denuncia en contra de Bryan Torres tras enterarse de la existencia del video de agresión contra su hija. Ahora, Samahara Lobatón estaría rehusándose a presentar una denuncia por su parte.

Samahara se niega denunciar a Bryan Torres

Melissa Klug se comunicó directamente con el programa de 'Amor y Fuego' por una videollamada para hablar sobre la agresión a su hija Samahara Lobatón. La empresaria reveló que a pesar de la denuncia que ella puso, sería bueno que la influencer también denuncie a Bryan Torres, pero no quiere.

"Le hemos pedido a Samahara que denuncie, pero no quiere. Sus hermanas la aconsejan, le hablan, pero no entiende. Todos hemos intentado, pero nadie puede. Yo entiendo que está enferma. mi mamá, mis hermanos, sus hermanas, todos, le hemos dicho que por favor vaya y denuncie, pero no quiere, está completamente cegada y manipulada por este sujeto", expresó ante los medios.

La 'Blanca de Chucuito' afirmó que cuando le pide explicaciones a la influencer por qué no denuncia al salsero, no tiene argumentos. Incluso, le ha asegurado que no regresará con el cantante de salsa y tomará terapia, pero sigue firme en no denunciarlo.

"Simplemente no tiene argumento, dice 'no lo voy hacer', no dice más, dice 'no lo voy hacer'. Ella me ha jurado que se ha separado de él, que no va a volver y tomará terapia, pero no sé dónde está él, si está con ella. Si la va volver a enredar con sus manipulaciones y después encontraré a mi hija muerta", comentó.

Tiene miedo que la pongan en su contra

Además, Melissa Klug se quiebra en vivo en el programa de TV al revelar que tiene miedo que Samahara Lobatón siga en contacto con Bryan Torres. Así mismo, afirma que se habría enterado por su círculo cercano que el salsero estaría tratando de poner a su hija en su contra.

"Mientras ella siga en contacto con su agresor, ella va a pensar que nosotros somos sus enemigos. Yo estoy hablando con todo el mundo desesperada, le dice que 'tu mamá me quiere meter a la cárcel, cómo yo voy a trabajar, nos quiere separar, ella es mala te quiere quitar a los hijos'. Yo no le quiero quitar, solo quiero que tome un tratamiento psicológico y que ese hombre pague, este preso", dijo.

De esta manera, la empresaria Melissa Klug afirma estar preocupada por su hija Samahara Lobatón, ya que toda su familia ha tratado de convencerla para que denuncie a Bryan Torres, pero se sigue negando y teme que regrese con él.