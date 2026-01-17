Zaperoko alza la voz contra las extorsiones: "No podemos seguir respirando miedo"

La música también se convierte en protesta. La Orquesta Zaperoko decidió decir basta a la violencia y lanzó una nueva canción con mensaje directo contra la inseguridad que se vive en el país. El tema se llama "Basta ya" y causa impacto luego de un momento muy difícil que la agrupación vivió durante una presentación en Trujillo.

Zaperoko alza la voz contra la inseguridad y lanza canción

La orquesta chalaca Zaperoko estrenó su tema "Basta Ya", con el que busca que su voz llegue a todos, especialmente a quienes sienten miedo al salir a trabajar. Con esta canción, Zaperoko quiere recordar que nadie debería vivir con temor y que la música también puede servir para unir y pedir cambios.

El líder de la agrupación, Johnny Peña, contó que el estreno del tema no fue casual. La letra refleja lo que muchos peruanos sienten hoy: cansancio, preocupación y ganas de vivir en paz.

"Hemos lanzado este tema para sumarnos a la lucha contra la inseguridad, como dice la letra no podemos seguir respirando miedo, tenemos que trabajar y todos queremos vivir en paz", señaló el músico a Trome.

Con estas palabras, Zaperoko deja claro que la canción no solo es para bailar, sino también para reflexionar. La orquesta espera que el público se sienta identificado y que el mensaje se multiplique.

El susto que marcó a la orquesta en Trujillo

El último fin de semana, Zaperoko se encontraba animando una presentación en la discoteca Monasterio, en Trujillo, cuando una fuerte explosión interrumpió el show. El incidente causó pánico entre los asistentes.

El fuerte ruido se escuchó cerca de las cinco de la mañana del lunes 12 de enero y alarmó no solo a quienes estaban dentro del local, sino también a vecinos de la zona. En un inicio, muchos pensaron que se trataba de un ataque de extorsionadores, un problema que viene golpeando a artistas y empresarios en distintas ciudades.

La agrupación vivió minutos de mucha tensión. El público corrió, los músicos se preocuparon por su seguridad y el miedo se apoderó del lugar. Aunque el show se detuvo, lo vivido dejó una fuerte impresión en todos. Horas después del incidente, las autoridades aclararon que no se trató de un atentado. Según se informó, la explosión habría sido causada por una falla técnica en el sistema de aire acondicionado del local.

A pesar de ello, dos personas resultaron heridas durante el incidente. Ambos fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica y, por fortuna, se encuentran fuera de peligro. Este hecho, aunque no fue un ataque, volvió a encender la alarma sobre la inseguridad y el miedo con el que muchos artistas salen a trabajar cada fin de semana.

En conclusión, Zaperoko decidió transformar la inseguridad ciudadana en música con mensaje. Con "Basta ya", la orquesta no solo sigue apostando por la salsa, sino que también se suma al pedido de miles de peruanos que quieren vivir tranquilos. La canción se convierte en un llamado claro: trabajar sin miedo debería ser un derecho, no un riesgo.