Rodrigo González arremete contra Darinka Ramírez por su segundo embarazo: "Es una irresponsabilidad"

A finales de 2025, Darinka Ramírez reveló que estaba embarazada de su segunda hija expresando que estaba muy emocionada junto a su pareja. Ahora, el conductor Rodrigo González estaría en desacuerdo con la decisión de la influencer señalando que sería una persona irresponsable.

Rodrigo González contra Darinka Ramírez

En el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González decidió comentar sobre Darinka Ramírez tras una entrevista. La joven señaló que no mantiene una buena comunicación con Jefferson Farfán por su hija. Así mismo, reveló que si bien han pasado momentos juntos entre su pequeña y su padre, ella mantiene su distancia.

Ante estas declaraciones, el conductor de televisión señaló que la influencer no habría tomado su mejor decisión al tener a su segundo bebé con su nueva pareja. Incluso, señala que la joven tendría un presupuesto para poder cubrir sus gastos y sería irresponsable tener otro.

"Si estás en problemas con el papá de tu hija, no sabes dónde vivir, y te vuelves a embarazar. Vives ajustada. Tener hijos con un presupuesto ajustado es una irresponsabilidad. No romanticemos. Tener un hijo cuesta un montón de plata; necesitas un gran presupuesto para tener un hijo en buenas condiciones: alimentación, educación y todo lo que requiere", expresó.

Además, Rodrigo González resaltó que que muchas veces se ha quejado de la falta de dinero. Es así como decidió mandar tremendo mensaje en contra de la madre de la hija de Jefferson Farfán.

"Si ella todo el tiempo se queja de que no tiene ni para los fósforos sueltos, ¿Qué hace quedando embarazada de nuevo? ¿No es barato comprarte un condón que tener más hijos?", comentó.

¿Habló con Jefferson Farfán?

Las cámaras de "Amor y Fuego" no dejaron pasar la oportunidad cuando Darinka Ramírez llegaba al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Le preguntaron directamente si Farfán se había comunicado con ella tras hacer público su embarazo. Lejos de esquivar el tema, la joven dejó en claro que no existe ningún tipo de comunicación entre ambos, pese a que comparten una menor.

"(¿No has conversado con él después de tu embarazo? ¿No te ha dicho nada? ¿No opinó?) No tenemos comunicación para nada", respondió ante el micrófono del programa de espectáculos. Sus palabras generaron comentarios, ya que muchos asumían que mantenían contacto por temas de crianza.

De esta manera, Darinka Ramírez señaló que no mantiene comunicación con Jefferson Farfán por su hija. Ahora, la artista está siendo criticada por Rodrigo González por su segundo embarazo y la llamó irresponsable.