Pamela López y Yiddá reclaman contacto de Samahara Lobatón con sus hijos desde 'La Granja VIP': "No es justo"

Las tensiones en 'La Granja VIP' continúan luego de que Pamela López y Yiddá Eslava revelaran que Samahara Lobatón tendría la posibilidad de comunicarse a diario con sus hijos, pese a que el formato del reality limita el contacto con el exterior.

Pamela López y Yiddá se quejan de beneficio de Samahara Lobatón

Las participantes de 'La Granja VIP' mostraron su incomodidad luego de que, el pasado 24 de marzo, Samahara Lobatón rompiera en llanto al hablar de lo difícil que le resultaba estar alejada de sus tres hijos. Sin embargo, sus compañeras pusieron en duda la situación y dejaron entrever que no sería tal como se muestra.

A la mañana siguiente, Pamela López y Yiddá Eslava conversaron en la cocina sobre los supuestos privilegios de la hija de Melissa Klug. Según comentaron, la producción le permitiría mantener contacto diario con sus hijos, a diferencia de otras madres dentro del reality.

"Yo me voy, no me parece justo, yo necesito al menos una llamada saber que están bien", fue la queja de la expareja de Christian Cueva.

Por su parte, Yiddá Eslava también señaló que no le parece justo el trato hacia Samahara, ya que en su momento le pidió a la producción de 'La Granja VIP' poder comunicarse con sus hijos.

"Yo dije y no me dieron la opción, es más me dijeron que no. Eso cruza el límite, ya es demasiado", respondió la actriz.

¿Hay favoritismo en "La Granja VIP"?

Yiddá Eslava también se mostró incómoda con la actitud de Samahara Lobatón, cuestionando que se mostrara afectada frente a cámaras al hablar de sus hijos. En ese sentido, dejó entrever que su reacción no sería genuina y sugirió que estaría "fingiendo", ya que tendría la posibilidad de mantener contacto diario con ellos.

"Además, ¿por qué fingir de esa manera ayer, si los ves todos los días? Explícame. Nosotras, ¿qué somos? Las que realmente no ven, somos nosotras", dijo la excombatiente.

Asimismo, Pamela López dejó entrever una presunta desventaja frente a la hija de Melissa Klug al señalar que ella sí recibiría información del exterior, algo que rompe con la dinámica del reality de Panamericana Televisión.

"Ella sabe todo lo de afuera, nosotros no sabemos nada, estamos en completa desventaja", sostuvo la influencer.

De esta manera, ambas participantes coincidieron en que continuarán exigiendo a la producción poder comunicarse con sus hijos y un trato más equitativo dentro del programa, al considerar que existirían privilegios hacia Samahara Lobatón.