Melissa Klug entra a "La Granja VIP" y se reencuentra con Diego Chávarri y Pamela López: Esto dijeron

Melissa Klug hizo su ingreso a "La Granja VIP" y de inmediato se volvió el centro de atención. Su llegada no solo sorprendió a los participantes, sino que también juntó en un mismo lugar a personas con historia, como Diego Chávarri y Pamela López. ¿Cómo fue el ingreso y qué dijeron estas figuras de la farándula? Te contamos.

Melissa Klug sorprende al ingresar a "La Granja VIP"

Melissa Klug ingresó a "La Granja VIP" y su llegada no pasó desapercibida. La empresaria no solo volvió a la televisión por la puerta grande, sino que también se reencontró con personas de su pasado, lo que generó tensión, risas y mucha expectativa.

Su ingreso fue anunciado por los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, lo que sorprendió a los participantes, ya que no esperaban verla en el reality. La empresaria llega para ocupar el lugar de Celine Aguirre, quien tuvo que dejar el programa por temas de salud. Mariella Zanetti y Samu le hicieron algunas preguntas.

"(Hace unos días te tuvimos (como invitada), ¿te encantó el set?) Me encantó y me quedé", dijo Melissa. "¿Cómo vas a hacer con tu pareja actual porque adentro? está tu ex", señaló Mariella. "Sí, pero ese ex es de hace 10 años... Jesús me conoce y confía en mí", señaló Klug. "¿Cómo vas a hacer con Pamela López sobre los chats con Cueva?", afirmó Samu. "No tengo miedo a nadie", respondió.

Melissa Klug y su encuentro con Diego Chávarri y Pamela López

Desde el primer segundo, su ingreso marcó un momento emotivo. Apenas entró, fue recibida por su hija Samahara Lobatón, quien la abrazó con mucha emoción. Ambas protagonizaron una escena que conmovió a los seguidores del programa. Sin embargo, la calma duró poco, porque luego vinieron los encuentros más esperados.

Reencuentro con Diego Chávarri

Uno de los momentos más comentados fue el cara a cara entre Melissa Klug y su expareja Diego Chávarri. Muchos pensaban que habría incomodidad, pero él se mostró relajado. Samahara no dudó en responder.

"Bien, hasta yo tranquilo, ¿no? Bien por Samahara, bien por las víboras, a ver si levantan un poco", dijo, generando reacciones inmediatas. "Ni víboras. Ven, acá somos unas fueritas", lanzó Samahara Lobatón entre risas, bajándole un poco la tensión al momento.

Más adelante, cuando le preguntaron a Diego sobre la presencia de su ex, volvió a mostrarse tranquilo. Pero Samahara lo tomó con humor.

"Ah, yo creo que normal, cualquier persona que entre, o sea, no es mi programa, ¿no? Es bienvenida al reality", comentó Chávarri. "Creo que está pálido", dijo Samahara, y agregó: "Le traigo una pujita de agua de azahar", provocando risas en el set.

Pamela López toma distancia

Otro de los momentos más esperados fue el reencuentro entre Melissa Klug y Pamela López. Ambas tuvieron un cruce mediático meses atrás, por lo que muchos esperaban una reacción fuerte. Sin embargo, Pamela optó por marcar distancia. Además, dejó claro que dentro del reality todos están en igualdad de condiciones. Además no descartó hablar del problema mediático con la 'Blanca de Chucuito'.

"Este, yo no la conozco. Es la primera vez que, o creo que es la segunda vez que la veo... Me ha tomado, pues, una integrante más. Creo que hemos venido acá a sumar, cada quien tiene su estrategia", añadió. "(¿Crees que se dé esa conversación de mujer a mujer entre Melissa y sí?) Bueno, si se da, a buena hora, y si no, pues ya Dios se encargará", dijo.

Por su parte, Melissa Klug también fue consultada sobre este reencuentro. Aunque no confirmó un acercamiento, dejó abierta la posibilidad.

"(¿Crees que se dará esa conversación) Seguramente, ¿no? La convivencia puede pasar muchas cosas. Uno nunca sabe", comentó, dejando claro que todo puede cambiar dentro del reality, donde la convivencia juega un papel clave.

En conclusión, la llegada de Melissa Klug ha movido por completo "La Granja VIP". Entre emoción, indirectas y momentos tensos con Diego Chávarri y Pamela López, su ingreso promete dar mucho de qué hablar. Con reencuentros que todavía tienen historia, el reality se pone cada vez más intenso.