Pamela Franco remece con anuncio sobre 'La Granja VIP': ¿Se encontrará con Pamela López?

El reality 'La Granja VIP' sufrió una importante baja tras la salida de Celine Aguirre por problemas de salud. La producción anunció el ingreso de una "bomba" femenina, pero fue Pamela Franco quien sorprendió al compartir el avance en sus redes, desatando especulaciones sobre su posible participación y un eventual cara a cara con Pamela López, aún esposa de Christian Cueva.

Pamela Franco publica adelanto de 'La Granja VIP' y podría enfrentarse a Pamela López

Pamela Franco encendió las alarmas al compartir en sus redes sociales el avance del nuevo ingreso a 'La Granja VIP', que será anunciado este martes 24 de marzo.

"Explosiva, polémica, mucho que decir. Historias de amor, odio y traición la unen a tres de los participantes", se menciona en dicho avance, mientras figura femenina ingresa a la granja.

Aunque la cantante no confirmó su participación, su publicación ha generado aún más expectativas sobre un posible ingreso, especialmente tras un segundo post en el que aparece vestida de rojo.

"Encendida, poderosa y lista para el show", escribió, avivando los rumores sobre su eventual aparición en el reality de Panamericana.

Sin duda, el ingreso de Pamela Franco sacudiría la farándula peruana, ya que el público podría verla convivir en el programa y protagonizar un esperado cara a cara con Pamela López, una de las figuras más activas del reality, quien ha estado envuelta en diversas polémicas, como su reciente enfrentamiento con Pati Lorena.

Pamela López rompe en llanto en 'La Granja VIP'

Pamela López protagonizó un altercado con Pati Lorena luego de salir en defensa de su pareja Paul Michael La discusión escaló cuando la exproductora le recordó su relación con el padre de sus hijos, Christian Cueva, quien la dejó para iniciar un romance con Pamela Franco.

Al día siguiente, durante una conversación con Mónica Torres, la popular 'KittyPam' no pudo contener las lágrimas y confesó que su permanencia en el reality responde a motivos económicos y no podía aguantar las actitudes de Pati Lorena.

"Es una grosera para su edad comportarse así, se está pintando de cuerpo entero al decirme 'qué bueno que te dejaron'. Cómo me arrepiento de haber salvado a esta mujer, la verdad. Es la que está todo el tiempo creando cizaña a todo el mundo. Hasta Shirley y Samahara, con sus cosas, son más gente que esta señora", mencionó entre lágrimas.

En ese contexto, el público se mantiene expectante ante la posible llegada de Pamela Franco a 'La Granja VIP' y la reacción que podría tener Pamela López, quien se ha mostrado vulnerable al tocar el tema del padre de sus hijos. Su eventual convivencia con quien considera la "manzana de la discordia" en su pasada relación con Cueva podría significar un duro golpe emocional.