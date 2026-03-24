Melanie Martínez se quiebra por su hija y acusa: "El hombre que debería protegerla quiere destruirla"

Melanie Martínez dio una entrevista en "Magaly TV La Firme" sobre la situación que vive con su hija y el padre de la menor. La empresaria lloró al hablar del difícil momento que pasa, en medio del conflicto mediático, familiar y con denuncias de ambos lados.

Melanie Martínez defiende a su hija y lanza fuerte acusación

Melanie Martínez volvió a aparecer en televisión y esta vez no pudo contener las lágrimas. La empresaria llegó a "Magaly TV La Firme" para hablar del difícil momento que vive su hija, en medio del conflicto con el padre de la menor, un conocido cantante de cumbia.

Desde el inicio, su voz se quebró. Melanie dejó claro que todo lo que está haciendo es por proteger a su hija, quien estaría pasando por una etapa muy complicada. La situación ha generado preocupación, ya que la menor se encuentra en medio de audios, denuncias y exposición pública. Lejos de retroceder, Melanie aseguró que seguirá adelante con la denuncia que ya inició.

"A mí me duele mucho. No quiero llorar, pero mi hija está pasando por muchas cosas ahora y su fortaleza a mí me da muchas más ganas de protegerla", dijo conmovida. "Yo voy a seguir con esta denuncia hasta el final, porque no se merece que le hagan esto a una adolescente que recién está empezando a vivir, Magaly", afirmó.

Pero lo que más impactó fue la fuerte frase que lanzó sobre el rol del padre. Su declaración reflejó la carga emocional familiar que tiene.

"El hombre que debería protegerla de todo... es quien quiere destruirla", dijo, dejando en silencio el set.

Magaly cuestiona al padre y el impacto a la menor

La conductora Magaly Medina también opinó y fue directa. Habló sobre lo que una hija espera de su papá y lo contrastó con lo que se está denunciando.

"Porque los papás enseñan, nos enseñan a las hijas que la figura masculina está para proveer, para proteger. Es nuestro príncipe con armadura dorada, ¿no? Esos son nuestros papás para nosotras las hijas... Yo tuve la suerte de tener un papá protector, proveedor, que siempre me hizo sentir la niña de sus ojos, que siempre me cuidó. Era muy buen papá... Eso esperamos las hijas de los papás", dijo.

Magaly lanzó una pregunta que dejó a todos pensando. Melanie no dudó en responder y confirmó que la situación ya está afectando a su hija. Pero el momento más duro llegó cuando compartió lo que la menor le dijo.

"¿Cuál va a ser su confianza el día de mañana en los hombres con los que ella tenga que interactuar el día de su vida? Qué tal daño...", dijo la conductora. "Está causando. Exactamente", señaló Melanie. "Ya, mi hija me dice: 'Si la persona que me tenía que cuidar es la que me traiciona... Yo pensé que iba a ser tal vez la mujer no traicionara, pero es a la que peor ha traicionado'", contó conmovida.

Además, puso sobre la mesa un nuevo dato que agrava la situación. Según señaló, el padre de la menor presentó otra denuncia por violencia psicológica contra Melanie en medio de toda esta polémica. Magaly cuestionó esta acción y dejó entrever que el cantante estaría intentando cambiar la imagen que el público tiene de él.

También recordó que su historial con exparejas ya ha generado críticas, por lo que intentar "limpiar" su reputación no sería suficiente para revertir la percepción negativa. La conversación se volvió más fuerte cuando se habló del daño emocional que podría quedar en la adolescente.

"En vez de reconocer, ¿ha vuelto a denunciar?", dijo Magaly. "Nos hemos enterado de la denuncia por violencia psicológica dice que ella estaría coludiendo con sus anteriores parejas para hacerle un daño", señaló la abogada de Melanie. "Dice que quiero mancillar su reputación (¿Cuál reputación? Si su reputación ya esta venida a menos), que no puede dormir por mi culpa", señaló Melanie.

En conclusión, Melanie Martínez dejó claro que está decidida a llegar hasta el final con la denuncia, priorizando el bienestar de su hija por encima de todo. Sus declaraciones han expuesto la fuerte carga emocional que vive su familia y han generado preocupación por el impacto en la menor. Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo y continúa generando debate en la farándula.