Lucía de la Cruz revela que se reconcilió con su hijo tras polémica: "Las diferencias están superadas"

Lucía de la Cruz confirmó que ya se amistó con su hijo Christian Wong y que hoy su relación está mejor que nunca tras su polémica mediática. Incluso, anunció que celebrarán juntos un momento muy especial en su carrera.

Lucía de la Cruz se reconcilia con su hijo

Lucía de la Cruz dejó atrás los problemas familiares y confirmó que ya se reconcilió con su hijo Christian Wong. La querida cantante criolla aseguró que hoy su relación está en paz y que ambos han decidido darse una nueva oportunidad.

Esta noticia llega en un momento especial para la artista, ya que se prepara para celebrar sus 61 años de carrera. Lo más llamativo es que lo hará acompañada de su hijo, con quien incluso trabajará en nuevos proyectos musicales.

"Las diferencias con mi hijo Christian, el heredero, están superadas, y ahora está produciendo mi nuevo disco donde cantaremos juntos", contó emocionada, según informó Trome.

Lucía de la Cruz comparte historia con foto con sus hijos. (Instagram)

La cantante no solo se ha reconciliado con su hijo, sino que también trabajará con él en su nuevo disco. Este reencuentro marca un nuevo comienzo para ambos, donde la música vuelve a ser el punto de unión.

Además, la artista celebrará su aniversario número 61 este 28 de marzo con un gran evento. En el escenario estarán figuras como Bartola, Marco Romero y Deyvis Orosco. Pero sin duda, el momento más especial será compartir este logro con su hijo, con quien ahora tiene una relación más fuerte.

La polémica reciente que los enemistó

La relación entre madre e hijo no siempre fue así de tranquila. Hace un tiempo, ambos estuvieron enfrentados por un tema de dinero que se hizo público y generó muchas críticas. En ese momento, Christian Wong decidió aclarar su postura y marcar distancia. Además, explicó que solo había permitido el uso de su cuenta por confianza.

"No soy responsable de esa cuenta, mi mamá lo es. Tengo 40 años, cómo voy a tener mi plata junto a la de mi mamá", dijo. "De buena fe dejé esa cuenta para que puedan manipularla y hacer sus trámites, sus pagos", agregó.

Por su parte, Lucía de la Cruz también dio su versión. Aseguró que iba a cumplir con la devolución del dinero.

"Ese dinero lo devolveré poco a poco, cada vez que tenga una platita la depositaré en el Banco de la Nación y que quede bien registrado", señaló.

Luego de ese problema, la relación se quebró por completo. La cantante no ocultó su dolor y decidió alejarse de su hijo para evitar más conflictos.

"Prefiero no hablar de Christian, no sé por qué dice esas cosas. Me da mucha pena todo esto, para evitar más problemas lo he bloqueado, pero seguiré pendiente de mis nietos", confesó en ese momento.

Ese distanciamiento fue uno de los episodios más duros para la artista, quien siempre ha demostrado ser muy cercana a su familia. Sin embargo, el tiempo ayudó a calmar las cosas. Poco a poco, madre e hijo lograron acercarse nuevamente y dejar atrás las diferencias.

En conclusión, Lucía de la Cruz confirmó que logró reconciliarse con su hijo Christian Wong y dejar atrás los problemas que los distanciaron. Hoy ambos viven una nueva etapa marcada por el perdón y el trabajo en conjunto, demostrando que, pese a los conflictos, la familia puede volver a unirse y salir adelante.