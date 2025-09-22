Lucía de la Cruz revela que bloqueó a su hijo tras lío por depósito de S/8 mil: "Él no me interesa"

Un conflicto familiar que estalla en público. Lucía de la Cruz vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, su propio hijo, Christian Wong, habló desde Estados Unidos en el programa "América Hoy" y mostró documentos que confirman que la cuenta bancaria donde se hizo la transferencia estaría a nombre de su madre. La cantante decidió pronunciarse al respecto.

Hijo de Lucía la señala como apoderada de cuenta

La cantante criolla Lucía de la Cruz sigue envuelta en el escándalo por el famoso depósito de S/8 mil. Esta vez el problema se volvió más personal, pues su propio hijo, Christian Wong, habló desde Estados Unidos en el programa "América Hoy" y presentó documentos que la señalarían como responsable de la cuenta donde cayó el dinero.

En el documento, firmado ante el cónsul peruano en Nueva Jersey, Christian le otorgó un poder especial a su madre para que pueda "abrir, retirar, transferir y cerrar todo tipo de cuenta" en el Banco de Crédito del Perú. Es decir, Lucía tendría autorización legal para manejar ese dinero.

Christian Wong no se guardó nada y dio su versión sobre lo sucedido con Lucía de la Cruz. Dejó claro que quiere que todo se aclare pronto.

"No, pues, es mentira eso. ¿Tú sabes cuántos años tiene mi mamá? Yo soy una persona de 40 años. ¿Cómo voy a tener mi plata con la de mi mamá? Yo solo he salido de decir que no soy responsable de esa cuenta, que mi mamá lo es", aseguró.

El hijo de la criolla explicó que solo dejó la cuenta para que su madre pudiera hacer trámites y pagos. Señaló que nunca imaginó que se generaría una polémica de esta magnitud.

"No me gusta que se metan conmigo. Siempre he hecho mis cosas solo, he vivido siempre con la familia de mi papá. De buena fe he dejado esa cuenta para que puedan manipularla y hacer sus trámites y pagos. Jamás pensé que podría pasar estas cosas. Yo la quiero y amo mucho, pero somos adultos y cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos", agregó con firmeza.

Lucía de la Cruz decidió bloquear a su hijo

Las declaraciones de Christian generaron la molestia de Lucía, quien no dudó en responder. La cantante criolla afirmó que esperaba una conversación privada antes de que él hablara públicamente y reveló que decidió bloquearlo. Aclaró que, aunque quiere a sus nietos, su relación con su hijo está rota.

"No me interesa Christian. Mis nietos son mis nietos, pero él no me interesa... Él debió de hablar conmigo. 'Oye, Lucía, ¿qué ha pasado?' No sé", contó. "(¿La esposa te dijo algo?) No habla conmigo, le dije: 'Lo único que me da pena es lo que Christian se ha expresado'", comentó."(¿Has bloqueado a tu hijo?) Sí, lo he bloqueado en todos los WhatsApp. No quiero conversación con él", afirmó.

Respecto al depósito que causó la polémica, Lucía recalcó que devolverá cada sol. Comentó que viene preparando un trabajo especial para noviembre con el objetivo de reunir el dinero.

"Estoy haciendo una labor fuerte para noviembre con la bendición de Dios. Estoy preparando para devolver ese dinero. No quiero hablar más del tema, porque aquí ya no hay una comisión. Se le va a devolver a mis posibilidades, porque si yo lo tuviera, se lo entrego inmediatamente", explicó.

La cantante adelantó que hará los pagos poco a poco, presentando los comprobantes de cada pago. Pidió disculpas a la gente de Cañete por el malentendido y subrayó que, pese a la distancia con Christian, cumplirá con su palabra.

"Cada vez que tengo un dinero lo voy depositando y se lo voy comunicando a ustedes. En América Hoy. Acá está el voucher. Ahí estoy dejando esto. Y a la gente de Cañete, mil disculpas. Los amo y los respeto mucho. Y a Christian... que tranquilo. Tranquilo, que te van a contratar", expresó.

En conclusión, el famoso depósito erróneo dejó de ser solo un problema económico para convertirse en una ruptura familiar expuesta en televisión nacional. Mientras Christian exige que se reconozca la responsabilidad de la cuenta y Lucía promete devolver cada sol, madre e hijo siguen distantes. La música continúa para la criolla, pero la reconciliación, por ahora, parece mucho más lejana que el escenario.