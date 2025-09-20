Lucía de la Cruz estalla contra su hijo tras responsabilizarla de quedarse polémico depósito de S/8 mil: "Estoy dolida"

Lucía de la Cruz se encuentra en el centro de una controversia familiar tras las declaraciones de su hijo, Christian Wong de la Cruz, quien la responsabilizó por el manejo de 8 mil soles que la organización del Festival del Arte Negro de Cañete depositó por error en su cuenta bancaria. Según Christian, la artista no respondía sus llamadas para aclarar la situación, lo que generó un debate público y llamó la atención de los medios de comunicación.

Lucía de la Cruz defiende su postura

En el programa 'Todo se Filtra', Christian aseguró que no tenía responsabilidad sobre el dinero y que su madre era la encargada de administrar sus movimientos financieros. Ante estas acusaciones, Lucía respondió con firmeza:

"Él se comunica conmigo todos los días y hacemos videollamada. Te lo juro, me choca que diga eso; seguro no tiene trabajo por eso está inventado. Me duele mucho este error tan grave que cometieron los de Cañete, pero yo voy a devolverlo porque no voy a hacerme responsable del error de mi hijo", declaró.

La cantante también enfatizó que siempre ha apoyado a Christian, incluso manteniendo a uno de sus hijos en su hogar. Lucía lamentó que su hijo asegure que no hablan por teléfono, cuando la realidad es que mantienen contacto diario.

"Apoyo a su hijo que está aquí en lo poco que pueda cuando él no tiene plata. Tengo a mi hijo grande viviendo conmigo y no entiendo por qué habla tanta estupidez ahorita. Lo que más me choca es que miente porque todos los días hablamos y hasta me pide que le regale 100 dólares", agregó la artista criolla.

La emotiva reacción de Lucía

Durante sus declaraciones, Lucía no pudo contener la emoción y se quebró al hablar del dolor que le generó escuchar a su hijo cuestionar su cercanía. Entre lágrimas, reafirmó su compromiso de asumir la devolución del dinero y su amor como madre.

"Yo ahorita no me siento bien porque me ha dolido cuando él ha dicho que lo llamé y no le contesté, y sabe perfectamente que nos comunicamos todos los días. Yo lo único que sé es que siempre he estado con él en todos sus problemas, pero ahora Christian me ha tocado en el fondo de mi corazón. Igual me comprometo a pagar los 8 mil soles como sea", sentenció.

En conclusión, la situación deja en evidencia la tensión familiar y la exposición mediática que viven los integrantes del clan Wong de la Cruz. Mientras Christian cuestiona la gestión de su madre sobre el dinero, Lucía reafirma su compromiso y amor como madre, dispuesta a asumir las consecuencias del error de la organización.