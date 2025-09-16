RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Lucía de la Cruz defiende a su hijo por S/8 mil que le depositaron por error: "Ni él ni yo estamos robando"

Lucía de la Cruz aclaró que el dinero llegó por error a la cuenta de su hijo y aseguró que ninguno tiene la culpa. También adelantó que ya tiene un plan para cerrar el tema.

Lucía de la Cruz niega robo tras depósito erróneo de 8 mil soles.
Lucía de la Cruz niega robo tras depósito erróneo de 8 mil soles. (Composición Karibeña)
16/09/2025

Lucía de la Cruz se pronunció luego de que el director del festival Arte Negro de Cañete, Ángel García Manzo, asegurara que se le depositó por error 8 mil soles extra en la cuenta de su hijo. La artista salió al frente para defenderse de lo sucedido y dejar en claro que no se trata de un robo.

Denuncian a hijo de Lucía de la Cruz por depósito

La reconocida criolla Lucía de la Cruz enfrenta un nuevo escándalo. El director del festival Arte Negro de Cañete, Ángel García Manzo, asegura que por error se le depositó 8 mil soles extra en la cuenta de su hijo, Christian Vladimir Wong de la Cruz, y que el dinero no ha sido devuelto. La cantante respondió con firmeza y explicó que no hay ningún tipo de estafa.

La acusación del organizador. En el programa Cañete Reporta, Ángel García contó que el 23 de agosto contrataron a Lucía para un show y que el pago debía ser de "13 mil soles, aparte 2,100 soles de movilidad". Sin embargo, por equivocación, la tesorería transfirió 8 mil soles más a la cuenta de su hijo.

"Ese mismo día, sábado 23, a las 10:50 de la noche, yo presionaba para que hagan la transferencia porque los artistas ya bajaban del escenario... Llamo a la tesorera y me dicen que se habían confundido. Hablamos con la señora Lucía, nos dijo que el lunes vería una solución, pero nunca fue así. El lunes me envía el mensaje de que no iba a devolver", relató el director.

La defensa de Lucía. La intérprete no se quedó callada y dio su versión en el mismo programa. Incluso propuso una salida distinta. 

"Ayer llamé a mi hijo y me dijo: 'Solo deposité a Xiomara para pagar a tus músicos. Yo distribuyo el dinero, puede ser tuyo, el mío, no sé. No sé si se equivocaron o no'", contó. "Que le comuniques a la comisión que les pido mil disculpas. Busquen ustedes hacer un show. Tómenlo como un adelanto de un trabajo, pero no puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos", explicó.

Ante la insistencia de García, la criolla fue directa. Advirtió que tomará acciones legales si la acusan de robo o estafa y recalcó que la responsabilidad es de quien envió el dinero por error.

"No te preocupes, que mi abogado ya está poniendo los papeles. Aquí no hay ninguna estafa ni nada. Ustedes están haciendo una difamación. Si ustedes me cancelaron a mí, yo no tengo la culpa de por qué motivo mandaron otro dinero. Esa fue la equivocación de la tesorera o de quien lo haya mandado, no mía", afirmó con tono firme.

Lucía defiende a su hijo y asegura que pagará

En diálogo con "América Hoy", Lucía volvió a aclarar que ni ella ni su hijo actuaron de mala fe. Señaló que todo se trató de un simple malentendido y que está dispuesta a colaborar para aclarar la situación.

"No estoy negando, ni me he ocultado, ni me he fugado, ni nada. Eso es un error de tesorería... Ni siquiera mi hijo se ha percatado que habían llegado ese dinero. Él también tiene dinero en su cuenta... Yo ni mi hijo estamos robando ni estafando", subrayó.

La cantante también dejó en claro que, aunque no tiene el efectivo para la devolución, planea compensar el error. Aseguró que reembolsará los 8 mil soles con el dinero que obtenga de su próximo show.

"No podría porque no lo tengo. Si yo lo tuviera, encantada de hacerlo. Voy a hacer un evento en noviembre y si cubre todo eso, se los devuelvo. No tengo por qué quedarme con algo que no me pertenece", prometió.

En conclusión, Lucía de la Cruz reafirmó que el depósito fue una confusión ajena a su familia y que la devolución se hará con las ganancias de un próximo espectáculo. La cantante criolla insistió en que todo fue un error de tesorería de la organización y recalcó que ni ella ni su hijo están robando, por lo que su reputación no debe verse manchada por un error administrativo.

