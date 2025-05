Lucía de la Cruz rompe en llanto al recordar la muerte de su esposo: "Tenía solo 21 años"

La cantante criolla Lucía de la Cruz abrió su corazón y compartió uno de los momentos más trágicos de su vida: la pérdida de su esposo cuando tenía solo 21 años. Durante su participación en el programa 'Esta Noche', la artista relató cómo ese episodio, marcado por la violencia, cambió su vida por completo.

Durante la entrevista, Lucía recordó que se casó muy joven con Luis Guillermo Loli Torres, padre de su hijo mayor Michael. En ese momento, su vida estaba llena de sueños, pero todo se desmoronó tras un trágico episodio. Su esposo fue víctima de una bala perdida en pleno toque de queda, cuando su hijo apenas tenía tres años.

"Yo me casé tan ilusionada con Luis Guillermo, el padre de mi hijo mayor, Michael, que tiene 50 años ahora. Pero no imaginé que a los 21 años me quedaría viuda. Cuando lo matan en un toque de queda, con una bala perdida, yo tan solo tenía 21 años. No sabía lo que era ser viuda. Michael tenía 3 años", expresó entre lágrimas.