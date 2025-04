Lucía de la Cruz se quiebra al contar su proyecto ONG: "No quiero que artistas viejitos estén en la calle"

Lucía de la Cruz es una reconocida cantante de la música criolla que cuenta con una trayectoria impresionante con muchos exitosos temas. En una entrevista terminó revelando que desea realizar un proyecto para cuidar a los artistas de edad avanzada.

Durante el programa de 'América Espectáculos', Lucía de la Cruz se hizo presentar para contar un poco más de su vida. Así mismo, habló sobre un proyecto muy importante para ella. Ella desea crear un hogar donde pueda cuidar a los artistas de edad avanzada y no se queden en las calles.

También contó que ella desea tener el tiempo suficiente para cantar por el resto de su vida porque es lo que más ama. Así mismo, que no desea quedar abandonada y la recuerden con sus canciones.

"Muchos artistas están solitos, cuando ya no cantan se sienten mal. Yo pienso que es lo mío, no me justaría dejar de cantar. Me gustaría seguir cantando al mundo hasta que Dios lo diga, no me gustaría que me abandone, sino que me amen tal cual los amo, con el alma", agregó.