¿Quiere sacarle celos a Cueva? Pamela López se luce con Paul Michael en concierto: "No saco cachita"

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, se dejó ver muy feliz junto al joven salsero Paul Michael, en un evento musical en Plaza Norte. Además, confirmó que recibió una carta notarial de Pamela Franco, pero dejó todo en manos de sus abogados.

Pamela López ya no se esconde. El último fin de semana asistió al homenaje a Víctor Yaipén en Plaza Norte acompañada de su nuevo galán, el joven salsero Paul Michael. Ambos se mostraron de lo más cariñosos, bailando entre risas y disfrutando del show.

Las cámaras captaron el momento en que Paul sacaba los "pasos prohibidos", mientras Pamela se divertía a su lado. En un momento del evento, sonó la canción "El Aguajal" y ella la cantó con todo el sentimiento.

Durante el evento, un reportero de "América Hoy" se acercó a Pamela López para preguntarle sobre su nueva relación. Le consultaron si el romance con Paul era para provocar a Christian Cueva. Ella respondió sin dudar.

"Yo creo que, a estas alturas de mi vida, yo no tengo esa necesidad de sacar cachita a nadie. O sea, no, me parece un acto inmaduro que piensen eso. No, para nada", dijo firme. Luego, la reportera le preguntó si está feliz con su nueva pareja. Pamela sonrió y respondió clara: "Estoy contenta, así como me ves, estoy contenta", expresó con tranquilidad.