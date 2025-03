Pamela Franco y Marisol coincidieron en el mismo escenario: ¿Se cruzaron?

Las dos figuras de la música, Pamela Franco y Marisol, se presentaron en un mismo evento, pero no coincidieron en el escenario. Marisol habló con la prensa, mientras que Pamela se concentró en su show y lanzó curiosas frases que encendieron las redes.

Pamela Franco y Marisol brillaron en concierto

Pamela Franco y Marisol, conocidas por su talento y personalidad fuerte, coincidieron en el mismo evento musical este último fin de semana. La presentación generó expectativa entre los asistentes, quienes pensaban verlas juntas o al menos compartiendo escenario. Sin embargo, esto no sucedió.

La encargada de abrir el concierto fue Marisol, quien no tuvo problema en declarar para el programa "América Hoy".

"Bueno, hoy día compartiendo escenario con compañeros, artistas. Y bueno, somos varios los que vamos a estar hoy día aquí. Y nada, feliz con el apoyo del público, con la asistencia del público", comentó la 'Faraona'.

¿Evitó Marisol a Pamela? Ella lo aclara

Al ver que la siguiente en subir al escenario no fue Pamela, sino Brunella Torpoco, muchos se preguntaron si hubo algún pedido especial para no coincidir. La prensa no dudó en consultarle a Marisol, quien fue muy clara con su respuesta.

"No lo sé, eso lo decide el que nos contrata, el dueño del local. Y bueno, hoy me tocó empezar a mí, ¿no? La vez pasada yo fui la que cerró, y nada, son cosas que lo decide la persona que nos contrata", explicó.

Cuando se le preguntó si fue ella quien pidió no cruzarse con Pamela, Marisol lo negó tajantemente. Incluso dejó claro que para ella, compartir escenario no es un problema.

"No, yo siempre he trabajado con todo el mundo y nada, yo estoy dispuesta a lo que diga el que nos contrata. O sea, yo no tengo exquisiteces, nunca lo he tenido", respondió. "Yo no me molestaría, porque soy una artista y lo que yo llego a un lugar es a cumplir con mi contrato, a cantar a mi público, es lo más importante", señaló.

Pamela llegó sonriente y se enfocó en su show

Por su parte, Pamela Franco optó por no hablar con la prensa. La cantante llegó acompañada de amigos, entre ellos su inseparable Vanessa Pumarica, y se dirigió directo al escenario, donde mostró todo su talento.

Aunque no dio declaraciones, Pamela sí aprovechó el micrófono para lanzar algunas frases que muchos tomaron como indirectas.

"¿Vas a hacer tu película en Netflix? Saludos, ahí, pa' los sapos. Ya, pues, hermanas, si todos van a jo... que jo... con ganas", soltó ante el aplauso del público.

Pamela Franco y Marisol estuvieron en el mismo escenario del concierto, pero no compartieron presentación juntas. Marisol aclaró que no pidió evitar a nadie y que siempre cumple con su trabajo. Pamela, fiel a su estilo, no habló con la prensa, pero se lució en el escenario y se ganó al público con su show. Todo quedó en manos de los organizadores, según ambas artistas.