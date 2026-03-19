Pamela Franco lanza dura confesión sobre el padre de su hija: "Yo lo escogí y tengo que asumir"

Pamela Franco volvió a generar titulares tras hablar sin filtros sobre el padre de su hija. La cantante abrió su corazón y confesó que, aunque fue una decisión suya elegirlo como tal, hoy carga con un dolor que no puede ocultar.

Pamela Franco lamenta la decisión que tomó con el padre de su hija

En una reciente entrevista con el programa "Q' Bochinche", Pamela Franco dejó claro que no evade su responsabilidad en haber elegido al padre de su hija, pero también aseguró que hay situaciones que le siguen afectando. Con firmeza, reconoció su decisión, pero también expresó el peso emocional que eso le ha dejado.

"Él es el papá de mi hija y no saben el dolor que yo tengo de haber escogido, porque lo escogí, sí, yo tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones porque fui grande cuando tuve a mi hija", señaló.

Pamela Franco también se sinceró sobre cómo esta situación ha impactado en su vida personal. La cantante admitió que le duele ver su intimidad expuesta y confesó que no imaginó atravesar momentos así tras haber decidido tener una hija con él.

"El dolor, porque sí tengo dolor de saber que es capaz de hacer eso (contarle infidencias a Norka Ascue). Cosa que yo ya sabía porque salieron algunos comentarios. Para ser franca, no es que esté todo viendo lo que me llega", agregó.

Durante la conversación, Pamela contó que un momento específico la hizo explotar. Se trató de un video en redes sociales que le llamó mucho la atención. Para ella, esto no fue casualidad. Por eso, decidió decir lo que pensaba sin rodeos.

"Y me salió un TikTok donde veía a la tipa esta, que se viste como es, diciendo cosas que solamente él y yo lo sabíamos, porque ni siquiera lo sabía su actual pareja", reveló. "Y le dije: 'Oye, no seas tan desgraciado, le dije, no te pases'", contó, mostrando su molestia.

Recuerda episodios que la marcaron

Pamela se pronunció luego de que se difundieran audios en los que se deja entrever que el padre de su hija habría autorizado a Norka Ascue hablar mal de otra de sus hijas. Ella aseguró que sí cree en esa versión, ya que, según indicó, sería su forma de actuar. Además, afirmó que no es la primera vez que atraviesa una situación similar, en alusión a la exposición de su relación con Christian Cueva.

"Y yo sabía porque esa es su manera de operar, porque me hizo lo mismo con otra vocera, en otro momento de mi vida", afirmó.

La cantante recordó que en ese entonces tuvo que soportar momentos muy duros. Incluso, dejó entrever lo difícil que fue enfrentar esa etapa.

"Yo soy grande, me las comí, también me ca**, me vio destruida en algún momento de mi vida. Pero yo no voy a salir y nadie me va a ver, porque yo sé que mucha gente disfruta con esto", expresó.

Además, Pamela mostró su molestia ante situaciones donde se exponen temas privados, sobre todo si involucran a menores. Para ella, eso no debería pasar bajo ninguna circunstancia. La artista dejó claro que ahora prefiere marcar distancia y cuidar su entorno. Aunque el dolor sigue presente, también demuestra que está más firme que antes.

En conclusión, Pamela Franco no solo asumió su responsabilidad, sino que también dejó ver el lado más duro de su historia. La cantante reconoció sus errores, pero también marcó distancia frente a situaciones que la siguen afectando con el padre de su hija. Hoy, con más carácter, busca proteger su paz y la de su hija, dejando claro que no permitirá que vuelvan a cruzar ciertos límites.