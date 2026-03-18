Filtran fuerte audio de Norka Ascue contra hija de conocido cantante de cumbia: "Desubicada"

Se difundió un audio de Norka Ascue donde hace presuntos comentarios contra la hija mayor de un conocido cantante de cumbia. El caso ha generado indignación, ya que la joven involucrada sería menor de edad. La artista respondió a "Magaly TV La Firme" tras las declaraciones filtradas.

Difunden audio de Norka Ascue contra hija de cumbiambero

Un audio filtrado ha puesto en el centro de la polémica a Norka Ascue, luego de que se difundieran presuntos mensajes contra la hija mayor de un conocido cantante de cumbia. El caso ha generado indignación, sobre todo porque la joven sería menor de edad.

En el programa "Magaly TV La Firme", donde se presentaron audios y testimonios que apuntan a una supuesta intención de exponer a la menor en redes sociales. La tiktoker 'La Vitteri' fue quien hizo pública la conversación que habría tenido con Norka Ascue. Uno de los audios difundidos causó gran rechazo por su contenido.

"Sácale su m... (su papá) ya me dio permiso. Sácale su m... por desubicada", se escucha decir a Norka, frase que rápidamente se viralizó y generó críticas en redes.

Pero eso no fue todo. La influencer aseguró que también recibió información privada sobre la menor, lo que hizo que la situación se volviera más delicada. Esto ha sido muy cuestionado por los usuarios.

"Dice Christian, dice Karla, si puedes decir esto... y ella me contaba cosas súper privadas", afirmó, señalando que habría más personas involucradas.

Durante su programa, Magaly Medina no se quedó callada y mostró su preocupación por lo ocurrido. La conductora dejó en claro que el tema es serio.

"Yo no voy a hablar de ese asunto, es mi vida privada", leyó como respuesta del conocido cantante de cumbia cuando fue consultado.

Sin embargo, Magaly cuestionó que, pese a ese silencio, se le vincule con este tipo de acciones a través de terceros. Esto ha generado más dudas entre el público. Además, se deslizó que la panelista habría actuado con respaldo, lo que aumentó aún más la polémica.

Revelan posible beneficio detrás y Norka se pronuncia

Otro detalle que llamó la atención fue lo que contó 'La Vitteri' sobre un supuesto interés detrás de todo esto. Según dijo, Norka Ascue habría tenido un motivo personal.

"Ella me dijo que lo iba a defender porque le iba a dar el estudio para que grabe su nueva canción", señaló.

Esta declaración ha generado sospechas sobre un posible acuerdo, lo que ha sido muy comentado en redes sociales. Tras la difusión del reportaje, Norka Ascue decidió dar su versión. La cantante negó haber participado en una campaña contra la menor, pero reconoció que pudo equivocarse.

"Pido disculpas a quien haya podido lastimar. Me excedí, sí y de verdad ya no quiero tocar el tema... No soy la vocera, siempre consulto las cosas y las situaciones", dijo la cantante sobre sus declaraciones filtradas en redes sociales, ofreciendo disculpas por sus palabras.

En conclusión, la polémica en torno a Norka Ascue ha generado fuerte rechazo, sobre todo por involucrar a una menor de edad, hija de un reconocido cantante de cumbia. Aunque la cantante ofreció disculpas y reconoció su error, el caso ha abierto un debate sobre el uso de información privada en redes sociales. Mientras tanto, las dudas continúan y el tema sigue dando de qué hablar en la farándula.