Pamela Franco canta derrochando mucho amor por Christian Cueva ¿Se viene un nuevo tema juntos?

La cantante Pamela Franco y el pelotero Christian Cueva han mantenido una relación sentimental desde hace más de un año, derrochando amor por las redes sociales. Ahora, la artista de cumbia sorprendió a sus seguidores al dedicarle al 'Aladino' una nueva canción de amor, que aparentemente lanzarían juntos.

Pamela Franco le canta a Cueva

Por medio de sus redes, Pamela Franco decidió compartir un video por sus historias. La cantante de cumbia aparece frente a la cámara cantando una canción donde expresa el amor que siente por Christian Cueva.

"Porque yo, yo te amo vida mía", dice la letra de la canción que interpreta Pamela Franco en el video publicado en sus redes. Además, etiquetó a Christian Cueva con el mensaje "Lo que se viene y más"

Ante esta muestra de cariño, el pelotero no dudó en repostearlo en sus redes sociales correspondiendo el mismo amor que la cantante le dedicó señalando que también la ama.

Ante esto, el pelotero compartió el video de la cantante de cumbia correspondiendo el cariño: "Yo te amo más vida mía"

Reafirma su amor por Christian Cueva

Durante la conversación en un programa, Pamela Franco habló con franqueza sobre su vínculo sentimental con Christian Cueva. La cantante reconoció que muchas personas suelen opinar sobre su relación e incluso anticipar posibles problemas, pero aseguró que ella prefiere vivir su presente y asumir lo que venga.

"Por supuesto, yo estoy enamorada. Siempre voy a expresar lo que siento. Asumiré las consecuencias de mis decisiones, de mis sentimientos. Si pasara algo, porque siempre andan pensando en lo que va a venir, y siempre tiene que ser malo", expresó la artista.

La intérprete de temas como "Dile" también se dirigió a quienes siguen de cerca su historia con el futbolista y suelen cuestionar sus sentimientos. En ese sentido, dejó claro que, como adulta, es consciente de sus decisiones y está dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia.

"La verdad, les digo 'tranquila' a la gente. Soy una persona adulta, no soy perfecta ni recontra madura tampoco; estoy en el camino. Pero si me toca tomar decisiones, las tomaré", indicó.

De esta manera, Pamela Franco señala que está muy feliz con su relación con el pelotero Christian Cueva. Ahora, la artista le dedica canciones por medio de sus redes sociales demostrando todo el amor que siente por el 'Aladino' y ahora, se estaría deslizando sobre una posible colaboración musical juntos nuevamente.