Bryan Torres se luce en SALIDITAS con integrante de Son Tentación ¿Un nuevo romance?

Como se recuerda, Samahara Lobatón terminó su relación con Bryan Torres luego de que encontrara más pruebas de su infidelidad y ser agredida. Ahora, el salsero parece que estaría intentando salir nuevamente con alguien, pero esta vez con integrante de Son Tentación.

¿Un nuevo romance con integrante de Son Tentación?

El pasado 19 de marzo hasta la madrugada del día siguiente, el equipo de Magaly Medina encontró a Bryan Torres siendo acompañado por su amigo cercano y al joven cantante Sonali Oré. La intérprete es conocida por formar parte de Son Tentación y al parecer, estaría acompañando al ex de Samahara Lobatón cuando no tiene conciertos.

A pesar de que en las imágenes no se ve ninguna actitud comprometedora entre ambos, en comparación de Samahara y su ex Youna, la conductora del programa 'Magaly TV: La Firme' señala que se podría estar iniciando un posible romance en la comunidad de la salsa.

"El Bryan de Samahara también sale a divertirse acompañado de una salsera de Son Tentación, si bien no lo hemos visto en besos como su ex, se luce con esta cantante ¿Habrá romance? es la primera vez que se le ve acompañado saliendo a conciertos, sino también acompañando a sus compromisos. No se ve gran cosa, puede ser que estén empezando a salir", comentó.

Desde octubre de 2023, Sonali Oré forma parte de Son Tentación y no se le ha conocido ninguna relación pública. A través de sus redes, ha compartido videos de los conciertos que asistió, pero evitando grabar a Bryan Torres, pero si el resto de sus amigos.

Sobre Bryan Torres y Samahara Lobatón

A inicios de diciembre, Samahara Lobatón anunciaba que terminó su relación con Bryan Torres por faltarle respeto a su relación amorosa, a un mes de dar a luz a su segundo hijo con él.

Aunque el salsero señalaba que él anunció separarse de la influencer, se reveló que el cantante la agredió y ahora, se lleva un proceso legal para resolver la culpabilidad que tendría. Ante esto, fueron vistos juntos, pero la hija de Melissa Klug señala que solo se trataría por su relación como padres de familia.

De esta manera, Samahara Lobatón ha marcado su distancia con Bryan Torres. Al parecer, el cantante de Barrio Fino estaría intentando tener una nueva relación romántica, ya que los 'urracos' de Magaly Medina lo han captado saliendo con un amigo y una integrante de Son Tentación.