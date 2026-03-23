Hugo García revela su nuevo rumbo tras dejar los realitys y anunciar que será papá con Isabella Ladera

En el mes de febrero, Hugo García e Isabella Ladera sorprendieron al anunciar con emoción que esperan su primer bebé. Alejado de la televisión y radicado en Miami para estar cerca de su pareja, el 'Baby' García compartió detalles sobre su presente laboral en esta nueva etapa.

Hugo García revela detalles de su nueva vida lejos de la televisión

A través de su cuenta de Instagram, Hugo García interactuó con sus seguidores y respondió preguntas sobre su vida profesional tras alejarse de televisión. El exchico reality, conocido por su paso por 'EEG', explicó que está enfocado en su carrera en redes sociales y en el deporte.

"Soy creador de contenido y deportista... pero ahorita más que eso, estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo", confesó la pareja de Isabella Ladera.

Hugo García responde en qué trabaja tras dejar 'Esto es guerra'

Como muestra de ello, Hugo García se mantiene activo en redes, donde comparte su día a día, mostrando su rutina de ciclismo en la que se prepara para próximas competencias, y demostrando su amor por la influencer venezolana Isabella Ladera, a quien dedica tiernos mensajes durante su embarazo.

"Cada día más linda y con un brillo único... ya es un abuso", escribió en otra de las preguntas, acompañando la publicación con una foto de su pareja y su pancita.

¿Hugo García e Isabella Ladera se casan?

En una entrevista con el influencer Marko, Hugo García e Isabella Ladera compartieron detalles sobre el inicio de su relación, contando que decidieron tomarse las cosas con calma y esperaron varias semanas antes de darse su primer beso.

"¿Sabes qué pasa? ¿Qué fue lo que yo le decía a ella? Que de poder besarle en el primer momento hubiera podido intentarlo, pero obviamente ahí ella hubiera sabido que yo no quería algo serio. Entonces obviamente le di más validez a eso y fui yo mismo", dijo el exchico reality.

Además, fueron consultados sobre la posibilidad de matrimonio; aunque no ofrecieron una respuesta concreta, la venezolana dejó entrever que ya han conversado sobre el tema y que su relación se mantiene firme.

"Ahorita estoy realmente viviendo la etapa más bonita de mi vida", comentó Hugo García, resaltando su paternidad. "Nosotros hemos hablado absolutamente todos, sí. Nosotros hemos hablado de todo, sí. Tenemos todos los temas abarcados", agregó Ladera sobre la posibilidad del matrimonio.

De cara al futuro, Hugo García e Isabella Ladera parecen fortalecer su relación, y con la próxima llegada de su primer hijo, ambos se muestran centrados en afianzar su vínculo y planear nuevos proyectos personales y familiares que acompañen esta nueva etapa.