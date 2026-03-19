Hugo García revela que esperó más de un mes para besar a Isabella Ladera: "Quería algo serio"

Hugo García e Isabella Ladera sorprendieron al contar detalles de su relación y revelar que no todo fue inmediato entre ellos. La pareja fue invitada al reality del influencer Marko, donde confesaron que pasaron varias semanas antes de darse su primer beso.

Hugo García besó a Isabella Ladera tras más de un mes de conocerla

Hugo García e Isabella Ladera sorprendieron al contar detalles de su relación y revelar que no todo fue rápido entre ellos. La pareja estuvo como invitada en el reality del influencer Marko, donde hablaron sin filtros sobre cómo empezó su historia.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando confesaron que pasaron varias semanas antes de darse su primer beso. Lejos de ser algo casual, ambos dejaron claro que querían hacer las cosas bien desde el inicio. Durante la conversación, Isabella también confirmó que el proceso fue más lento de lo que muchos imaginarían.

"Tampoco fue así de fácil", comentó Isabella. "No, literal creo que no nos besamos", dijo Hugo al recordar los primeros encuentros. "(¿Cuánto?) Como en un mes no nos besamos", señaló Hugo, mientras ella agregó que incluso pasó más tiempo.

El exchico reality explicó que esta decisión no fue por falta de interés, sino todo lo contrario. Él quería demostrar que sus intenciones eran reales.

"¿Sabes qué pasa? ¿Qué fue lo que yo le decía a ella? Que de poder besarle en el primer momento hubiera podido intentarlo, pero obviamente ahí ella hubiera sabido que yo no quería algo serio. Entonces obviamente le di más validez a eso y fui yo mismo", comentó.

@ameg_pe 18.03.26 | Hugo García revela que esperó más de un mes para besar a Isabella Ladera. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Por su parte, Isabella también dejó claro que necesitaba tiempo para iniciar una nueva relación. Expresó que quería sanar primero sus heridas para iniciar su vínculo con Hugo.

"Yo siempre quise hacer las cosas bien, darme mi tiempo, el suyo, conocernos y que las cosas se dieran de una manera bonita, sin forzar nada, mucho menos sin expectativas. (¿Qué tú fluyas?). No, que fluya el agua. Nosotros estábamos claro de las cosas, siempre estuvimos hablando claro de todo... No quería herir a nadie con mis heridas. Entonces, él tuvo mucha paciencia", expresó.

La conexión y los detalles marcaron la diferencia

Ambos coincidieron en que desde el primer momento sintieron algo especial. Isabella también recordó un detalle que la marcó desde el inicio.

"Desde la primera vez que nos vimos, creo que sí hubo una conexión y una vibra diferente", dijo Hugo. "Yo quería agua y él fue al bar y me buscó agua con hielo y sin hielo porque no sabe, me dijo: 'No sé cuál te gusta, así que traje las dos cosas'. y conociendo, ¿me entiendes? Son detalles, son detalles que tienen mucho peso... Los detalles para mí son muy, muy importantes", contó.

Además, destacó la actitud que ha tenido Hugo dentro de la relación, señalando que es una persona muy atenta y detallista. Comentó que él se toma el tiempo para sorprenderla con regalos significativos y que presta atención a lo que ella dice, demostrando interés genuino en sus gustos y deseos.

¿Se viene boda?

La pareja también fue consultada sobre sus planes a futuro, incluyendo la posibilidad de matrimonio. Aunque no dieron una respuesta concreta, dejaron ver que ya han hablado del tema. Por su parte, Isabella aseguró que su relación está basada en la comunicación.

"Ahorita estoy realmente viviendo la etapa más bonita de mi vida", dijo Hugo en referencia a su paternidad y su relación. "Nosotros hemos hablado absolutamente todos, sí. Nosotros hemos hablado de todo, sí. Tenemos todos los temas abarcados", afirmó, mientras Hugo añadió que eso ocurre "Desde un comienzo".

En conclusión, Hugo García sorprendió al revelar que esperó más de un mes para besar a Isabella Ladera. Ambos coincidieron en que el secreto ha sido y priorizar lo emocional. Hoy viven una etapa especial, dejando en claro que, cuando hay conexión y detalles, el amor puede fluir de manera natural.