RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Y la infidelidad?

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se olvidan de Jossmery Toledo celebrando su aniversario: "El amor es resistir"

Por medio de sus redes, Paolo Hurtado celebra 13 años de casados con Rosa Fuentes, dejando atrás la infidelidad con la expolicía Jossmery Toledo.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se olvidan de Jossmery celebrando su aniversario
Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se olvidan de Jossmery celebrando su aniversario (Composición Karibeña)
23/03/2026

Como se recuerda, Paolo Hurtado fue infiel a su esposa Rosa Fuentes hace un par de años atrás, pero la pareja retomó su relación amorosa. Ahora, ambos se encuentran celebrando sus 13 años de casados, a pesar de la infidelidad del pelotero en el 2023 con Jossmery Toledo.

Paolo Hurtado celebra 13 años de casados con Rosa Fuentes

A través de sus redes, Paolo Hurtado sorprendió a sus seguidores con una publicación donde aparece al lado de su esposa Rosa Fuentes. Durante el video compartido se pudo apreciar un enorme arreglo floral de rosas en forma de corazón con globos a los lados y pétalos de rosas en el suelo.

La pareja de esposos lucieron felices para las fotos y se tomaron también juntos a sus menores hijos. Aunque las redes sociales del pelotero se encuentran con los comentarios limitados desde que se hizo público su amorío con Jossmery Toledo

"El amor no es solo momentos felices, es también resistir, aprender y seguir adelante juntos. 13 años de historia que valen más que mil palabras", expresó en sus redes sociales. 

Sobre al infidelidad del 'Caballito' con Jossmery Toledo

En marzo de 2023 salían a la luz imágenes de la infidelidad de Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo, donde se encontraban en Cusco a escondidas. Como se recuerda, la pareja del futbolista expresó su separación oficial después de ver las imágenes. Tiempo después, se confirmó que la esposa se encontraba embarazada de tres meses cuando se enteró de la infidelidad.

Por este motivo, Rosa Fuentes decidió alejarse del escándalo por el bien de su gestación y aseguró que no regresaría con el futbolista peruano. Ante ello, la expolicía ha vuelto hablar de su relación hace unas semanas, donde contó más detalles de su relación con el popular 'Caballito'. 

Israel Dreyfus expone reclamo de Onelia Molina a Mario Irivarren tras ampay: "¿Cómo puedes gastar en eso?"
Lee también

Israel Dreyfus expone reclamo de Onelia Molina a Mario Irivarren tras ampay: "¿Cómo puedes gastar en eso?"

En el mes de agosto, se mostraron las primeras imágenes donde Hurtado y Rosa habrían retomado su relación en la fiesta de uno de sus hijos, donde se lucían juntos bailando cariñosamente. Luego ambos realizaron un viaje juntos en un crucero reafirmando su reconciliación. 

De esta manera, parece que Paolo Hurtado como su esposa Rosa Fuentes han llevado terapia tras la infidelidad del pelotero con la influencer Jossmery Toledo. Ahora, la pareja de esposos deja atrás todo y celebra sus 13 años de casados con una romántica publicación en las redes sociales señalando que la relación sigue fuerte a pesar de la expolicía. 

Temas relacionados aniversario Jossmery Toledo Paolo Hurtado resistir rosa fuentes

Siga leyendo

Lo Más leído

Francho Sierralta, amigo casado de Mario y Said, toma drástica decisión tras ampay en Argentina

Stiven Franco ingresa oficialmente a Armonía 10 de Piura: "Soñé con ser muy grande"

Said Palao y Mario Irivarren continuaron la fiesta con más mujeres en una casa en Argentina ¡Segunda parte!

Said Palao se quiebra al pedirle perdón a Alejandra Baigorria en 'EEG' tras ampay: "Estoy arrepentido"

Stiven Franco aclara rumores sobre su futuro tras dejar La Bella Luz: "No he conversado con nadie"

últimas noticias
Karibeña