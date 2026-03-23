Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se olvidan de Jossmery Toledo celebrando su aniversario: "El amor es resistir"

Como se recuerda, Paolo Hurtado fue infiel a su esposa Rosa Fuentes hace un par de años atrás, pero la pareja retomó su relación amorosa. Ahora, ambos se encuentran celebrando sus 13 años de casados, a pesar de la infidelidad del pelotero en el 2023 con Jossmery Toledo.

Paolo Hurtado celebra 13 años de casados con Rosa Fuentes

A través de sus redes, Paolo Hurtado sorprendió a sus seguidores con una publicación donde aparece al lado de su esposa Rosa Fuentes. Durante el video compartido se pudo apreciar un enorme arreglo floral de rosas en forma de corazón con globos a los lados y pétalos de rosas en el suelo.

La pareja de esposos lucieron felices para las fotos y se tomaron también juntos a sus menores hijos. Aunque las redes sociales del pelotero se encuentran con los comentarios limitados desde que se hizo público su amorío con Jossmery Toledo.

"El amor no es solo momentos felices, es también resistir, aprender y seguir adelante juntos. 13 años de historia que valen más que mil palabras", expresó en sus redes sociales.

Sobre al infidelidad del 'Caballito' con Jossmery Toledo

En marzo de 2023 salían a la luz imágenes de la infidelidad de Paolo Hurtado con la expolicía Jossmery Toledo, donde se encontraban en Cusco a escondidas. Como se recuerda, la pareja del futbolista expresó su separación oficial después de ver las imágenes. Tiempo después, se confirmó que la esposa se encontraba embarazada de tres meses cuando se enteró de la infidelidad.

Por este motivo, Rosa Fuentes decidió alejarse del escándalo por el bien de su gestación y aseguró que no regresaría con el futbolista peruano. Ante ello, la expolicía ha vuelto hablar de su relación hace unas semanas, donde contó más detalles de su relación con el popular 'Caballito'.

En el mes de agosto, se mostraron las primeras imágenes donde Hurtado y Rosa habrían retomado su relación en la fiesta de uno de sus hijos, donde se lucían juntos bailando cariñosamente. Luego ambos realizaron un viaje juntos en un crucero reafirmando su reconciliación.

De esta manera, parece que Paolo Hurtado como su esposa Rosa Fuentes han llevado terapia tras la infidelidad del pelotero con la influencer Jossmery Toledo. Ahora, la pareja de esposos deja atrás todo y celebra sus 13 años de casados con una romántica publicación en las redes sociales señalando que la relación sigue fuerte a pesar de la expolicía.