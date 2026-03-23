Israel Dreyfus expone reclamo de Onelia Molina a Mario Irivarren tras ampay: "¿Cómo puedes gastar en eso?"

Nuevos detalles sobre la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren salieron a la luz gracias a Israel Dreyfus, amigo cercano de ambos. El conductor de 'Sin más que decir' contó en su espacio digital cuál fue el reclamo que la odontóloga le hizo al deportista tras el ampay en Argentina.

Israel Dreyfus revela reclamo de Onelia Molina a Mario Irivarren tras ampay

Como se recuerda, Irivarren fue captado por "Magaly TV: La Firme" en actitud cariñosa con otras mujeres durante una despedida de soltero junto a Said Palao y Patricio Parodi. Estas imágenes desataron la polémica y marcaron el quiebre definitivo en la relación.

Según Israel Dreyfus, tras ver las imágenes, la arequipeña le habría reclamado a Mario Irivarren por gastar mucho dinero en el yate y llevar a esas mujeres a la despedida de soltero, pero negarse a pagar una entrada a un concierto que ella quería ver.

"Cuando Onelia habló con Mario después de todo el ampay, le dijo que Cómo tenía plata para gastar en un yate con mujeres, pero no podía invitarla a un concierto porque quería que ella pagara su entrada", expuso el excombatiente ante la sorpresa de sus compañeros.

Todo parece indicar que la influencer cuestionó a su expareja por gastar tanto en la 'juerga' con sus amigos, pero negarse a cumplir un simple deseo suyo.

"Salió de la boca de Onelia: '¿Cómo puedes gastar en eso?' Prioriza gastar en un yate en una despedida de soltero, pero no comprándome una entrada a un concierto que yo quería", reveló Dreyfus.

Rosángela Espinoza expone trato de Mario Irivarren a Onelia Molina

Cabe destacar que las revelaciones de Dreyfus se dieron luego de que Rosángela Espinoza, compañera de Onelia en "Esto es guerra", revelara que Irivarren dividía sus gastos con su entonces pareja.

"Y yo tengo entendido que Don Ramón pagaba la mitad, mita a mita con Onelia. En el 2024 yo me hablaba un poco con Onelia y él no quería que yo me acerque a ella porque yo le decía que no estaba de acuerdo con el 50/50. Mira, encima que le hacía pagar 50/50, le es infiel, ahorraba para gastárselo con otra", comentó la 'Chica selfie' indignada.

De esta manera, la revelación de Israel Dreyfus muestra que Mario Irivarren priorizó su diversión en Argentina por encima de las expectativas y de su relación con Onelia Molina, lo que terminó debilitando su vínculo.