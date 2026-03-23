Rosángela contra Mario Irivarren por hacerle pagar '50/50' a Onelia Molina: "Ahorraba para las otras"

Hace unos días, Onelia Molina decidió poner fin a su relación con Mario Irivarren tras engañarla con mujeres en Argentina en una despedida de soltero. Ante esto, Rosángela Espinoza decidió exponer a la 'calavera coqueta' señalando que le hacía pagar a la odontóloga mitad y mitad en sus cuentas.

Rosángela expone a Mario Irivarren

Por medio de una transmisión en vivo, Rosángela Espinoza decidió hablar sobre la separación de Onelia Molina y Mario Irivarren, a quien lo llama 'Don Ramón'. Es así como terminó delatando al chico reality señalando que no pagaba completo las cuentas cuando salía con la odontóloga, sino que le hacía pagar '50//50'.

"Yo tengo entendido que 'Don Ramón' pagaba mitad y mitad con Onelia. Me acuerdo hace dos años cuando a veces me acercaba y hablábamos un poco, Don Ramón no quería que me acercara porque le decía a One 'yo no estoy de acuerdo con el 50/50' y me decía 'cada uno maneja su dinero', pero era mi manera de pensar", contó.

Luego, la chica reality señala que a pesar de que Mario Irivarren no invitaba a su entonces pareja, encima le faltó el respeto a su relación siendo infiel en Argentina, opinando que al parece ahorraba para sus aventuras.

"Imagínate Don Ramón le hacía pagar 50/50 y le es infiel, o sea ahorraba para gastárselo con otras, que dolor, cucaracho", expresó.

Sobre el fin de Onelia y Mario

Hace una semana se reveló el ampay de Mario Irivarren y Onelia Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca. Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. ", sostuvo la odontóloga en el programa.

De esta manera, Onelia Molina ha decidido avanzar en su vida por separado y lejos de Mario Irivarren. Así mismo, la influencer Rosángela Espinoza expresó que el exchico reality le fue infiel, a pesar de que no invitaba a su entonces pareja en las salidas, sino que le hacía pagar mitad y mitad.