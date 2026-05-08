Magaly Medina explota contra Jefferson Farfán tras pedirle pago: "¿Tan necesitado está de plata?"

Magaly Medina no se quedó callada y respondió con fuerza a Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista la etiquetara en redes sociales para recordarle el pago que debe recibir tras el proceso judicial que ambos enfrentaron.

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán tras pedirle pago

Todo empezó cuando Jefferson Farfán publicó un mensaje directo para Magaly Medina en redes sociales, recordándole el pago que debía recibir tras el proceso judicial que ambos enfrentaron. El comentario del popular '10 de la calle' no pasó desapercibido y generó revuelo entre los usuarios. Como era de esperarse, la 'Urraca' no dejó pasar el comentario y le respondió sin filtros.

En una entrevista, Magaly Medina cuestionó duramente el mensaje del exfutbolista. Aseguró que debería trabajar en lugar de pedir dinero públicamente. La periodista también dejó entrever que Farfán estaría buscando llamar la atención con sus publicaciones.

"Que chambee en lugar de mendigar plata. Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso. Y su inversión en 'La Manada' (podcast) se está yendo al agua porque sus contratados pierden marcas todos los días", expresó la conductora. "Debe andar angurriento de likes y de visualizaciones", comentó a Trome.

Además, se refirió a la nueva casa que el exfutbolista tendría pensado construir junto a Xiomy Kanashiro, luego de que la bailarina hablara sobre ese tema. Magaly incluso recordó las denuncias que se hicieron públicas sobre la vivienda de Farfán y afirmó que, si ella estuviera en su lugar, ya se habría deshecho de esa propiedad.

"Que venda su casa con el búnker y que se compre otra con esa plata. Construir desde cero no es fácil ni barato, por lo menos para mí, soy muy exquisita con los acabados", señaló. "También quisiera deshacerme de una casa donde hechos terribles sucedieron, según la denuncia policial de la joven. Si estuviera en su lugar, ya la hubiera vendido o rematado y me hubiera mudado", añadió.

Aclara el pago

La 'Urraca' también explicó que el canal ATV ya habría pagado parte del monto establecido por la justicia. La conductora aseguró que el exfutbolista y sus abogados estarían usando imágenes de su nueva casa para cuestionar su situación económica.

"ATV ya le pagó casi la mitad. ¿Tan necesitado de plata está? ¿Necesita para salir a comer los fines de semana o comprarle regalos a la enamorada? Yo no tengo la culpa de sus fracasos financieros o de sus malas inversiones", cuestionó. "Pero lo que él no sabe es que mi mansión es hecha con el fruto del trabajo decente de mi esposo y el mío, que nada tiene que ver con mi trabajo", afirmó.

Magaly aseguró que Jefferson Farfán estaría insistiendo ante el juez para que se haga efectiva una prisión en su contra si no se cumple el pago. Además, señaló que la deuda se viene pagando por partes y cuestionó la actitud del exfutbolista.

"Se está pagando en partes, mensualmente. Acaban de pagar un poco más para llegar a la mitad de los 350 mil. Él anda amenazando con que, si no pagamos, todas las semanas le pide al juez que me envíe a la cárcel, que haga efectiva la prisión. Imagínate qué alma tan vengativa tiene. Yo nunca odio a nadie, ni a mis entrevistados ni a mis criticados, pero este quiere verme en la cárcel", dijo.

Finalmente, explicó que actualmente cumple trabajo comunitario apoyando en una parroquia. Sin embargo, evitó decir el lugar para mantener un perfil bajo.

"Estoy apoyando en una parroquia. Por supuesto que no puedo decirte dónde porque estas cosas las hago con perfil bajo, pues mi sola presencia despierta mucho barullo. Él quería que el INPE me mande a barrer calles, pero eso no va a pasar porque tienen que considerar la figura mediática que soy... Yo no soy un payaso de su circo; para eso tiene a varios a su alrededor, creo", señaló.

En conclusión, Magaly Medina respondió con dureza a Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista le recordara públicamente el pago pendiente por el proceso judicial. La conductora aseguró que el monto se viene pagando por partes, cuestionó que él insista con el tema y reveló que actualmente cumple trabajo comunitario en una parroquia.