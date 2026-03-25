Melissa Klug acusa a Bryan Torres de no cumplir con sus nietos: "No le pasa a Samahara ni para la leche"

Melissa Klug habó sin filtros sobre Bryan Torres, expareja de su hija Samahara Lobatón. La empresaria no se guardó nada y aseguró que el cantante no estaría cumpliendo con sus responsabilidades como padre. La popular 'Blanca de Chucuito' mostró su molestia al referirse a la situación de sus nietos. Según su versión, no estarían recibiendo el apoyo económico necesario.

Melissa Klug arremete contra Bryan Torres

Melissa Klug volvió a estar en el ojo público tras lanzar fuertes acusaciones contra Bryan Torres, expareja de su hija Samahara Lobatón. La empresaria aseguró que el cantante no estaría cumpliendo con sus responsabilidades como padre.

La popular 'Blanca de Chucuito' se mostró muy indignada al hablar de la situación que estarían viviendo sus nietos. Según dijo, no solo hay problemas personales, sino también una falta de apoyo económico que la tiene bastante preocupada.

Durante una entrevista, Melissa Klug dejó claro que ya tomó acciones legales tras las revelaciones que hizo su hija en "La Granja VIP". Para ella, todo lo contado debería ser suficiente para que las autoridades intervengan.

"Ya le pedí al abogado que mande un escrito como prueba de lo que le hizo. Ella ya lo dijo, solo que siente pena por sus hijos, pero ¿qué pena tiene que sentir si ni para la leche les manda?", expresó sin rodeos a Trome.

Además, insistió en que no se trata solo de palabras, ya que existirían pruebas que respaldarían la denuncia. Sus declaraciones dejaron en claro que la situación es más seria de lo que muchos pensaban.

"(Claro, se entiende el sentimiento de Samahara por sus niños, pero lo que contó es su testimonio y una prueba) Exacto, eso basta, más las imágenes. Espero que ahora las autoridades no se hagan los ciegos y hagan su trabajo", agregó.

Lo que más molestó a Melissa fue que el cantante aparezca en redes mostrando momentos con sus hijos, cuando, según su versión, no estaría cumpliendo con lo básico ni con gastos importantes.

"Sinvergüenza de m... No le pasa para la leche, no le paga las vacunas, hay que estar llamando al abogado. No ha comprado ni leche ni pañales, ni las vacunas de los bebés. No está cubriendo la movilidad del nido de mi nieta", afirmó.

¿Samahara Lobatón finalmente admite agresión?

Por su parte, Samahara Lobatón habló en "La Granja VIP" y sorprendió con una fuerte confesión sobre su relación con el padre de sus hijos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la razón por la que decidió no denunciar en su momento.

"Le encontré un video a él teniendo relaciones con otra mujer. (¿Fue público?) No, solo lo vi yo, pero él me pegó, casi me mat*", reveló. "Yo no lo denuncié porque mis hijos merecen a su papá y yo no voy a ser la culpable de que su papá esté preso... (No sería tu culpa) Estoy sacando adelante a mis tres hijos, porque el papá de los segundos sí me da, pero me da muy poquito, no me alcanza", dijo.

En conclusión, Melissa Klug criticó a Bryan Torres y lo acusó de no cumplir con sus responsabilidades como padre, respaldando las declaraciones de su hija Samahara Lobatón. Por su parte, las confesiones de la influencer han hecho aún más grave la situación, dejando el caso en el centro de la polémica.