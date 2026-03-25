Samahara Lobatón desliza ingreso de Jesús Barco a 'La Granja VIP' y hace explotar a Melissa Klug: "¿De qué hablas?"

El ingreso de Melissa Klug a La Granja VIP no pasó desapercibido y encendió las redes por su cruce con figuras con las que tiene historia, como Diego Chávarri, Pamela López y su hija Samahara Lobatón. Sin embargo, lo que parecía tensión mediática podría convertirse en un terremoto televisivo ante la posible llegada de alguien cercano a la 'Blanca de Chucuito'

¿Jesús Barco podría ingresar al reality?

Durante la emisión de este miércoles 25 de marzo, una conversación entre Melissa Klug, Samahara Lobatón y Renato Rossini generó sorpresa entre los televidentes. Mientras analizaban estrategias de cara a la noche de nominación, Samahara dejó escapar un comentario que encendió las alarmas sobre un posible nuevo ingreso.

"Tú y Jesús van a dormir en camas separadas", comentó la influencer, dejando entrever que Jesús Barco podría sumarse al reality. La reacción de Melissa no se hizo esperar y evidenció su incomodidad: "De qué estás hablando... Ay diosito Santo", respondió, visiblemente molesta, ya que dentro del programa los participantes permanecen incomunicados del exterior.

Al notar el impacto de sus palabras, Samahara intentó corregirse señalando que se refería a la elección del nuevo capataz. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Melissa no dejó pasar la indiscreción y lanzó una contundente advertencia:

"Te juro que si pudiera arrastrarte y trapear el piso con tu pelo lo haría en este instante".

En medio del tenso momento, Renato Rossini intervino con un comentario que buscó calmar la situación, aunque no dejó de ser directo:

"Escucha Samahara, tienes que entrenar tu lengua". El episodio dejó en evidencia la presión que viven los participantes y cómo cualquier desliz puede generar conflictos inmediatos.

@rkt696 Se le escapa a Samahara Lobatón que Jesús Barco podría ingresar a La Granja VIP y Melissa Klug no lo puede creer ♬ sonido original - rkt696

Melissa Klug y su encuentro con Diego Chávarri y Pamela López

Uno de los momentos más comentados del ingreso de Melissa Klug a 'La Granja VIP' fue el cara a cara con su expareja Diego Chávarri. Muchos pensaban que habría incomodidad, pero él se mostró relajado. Samahara no dudó en responder.

"Bien, hasta yo tranquilo, ¿no? Bien por Samahara, bien por las víboras, a ver si levantan un poco", dijo, generando reacciones inmediatas. "Ni víboras. Ven, acá somos unas fueritas", lanzó Samahara Lobatón entre risas, bajándole un poco la tensión al momento.

Más adelante, cuando le preguntaron a Diego sobre la presencia de su ex, volvió a mostrarse tranquilo. Pero Samahara lo tomó con humor.

"Ah, yo creo que normal, cualquier persona que entre, o sea, no es mi programa, ¿no? Es bienvenida al reality", comentó Chávarri. "Creo que está pálido", dijo Samahara, y agregó: "Le traigo una pujita de agua de azahar", provocando risas en el set.

Por otro lado también se comentó el reencuentro entre Melissa Klug y Pamela López. Ambas tuvieron un cruce mediático meses atrás, por lo que muchos esperaban una reacción. Sin embargo, Pamela optó por marcar distancia. Además, dejó claro que dentro del reality todos están en igualdad de condiciones. Además no descartó hablar del problema mediático con la 'Blanca de Chucuito'.

"Este, yo no la conozco. Es la primera vez que, o creo que es la segunda vez que la veo... Me ha tomado, pues, una integrante más. Creo que hemos venido acá a sumar, cada quien tiene su estrategia", añadió. "(¿Crees que se dé esa conversación de mujer a mujer entre Melissa y sí?) Bueno, si se da, a buena hora, y si no, pues ya Dios se encargará", dijo.

En conclusión, el ingreso de Melissa Klug a La Granja VIP reavivó viejas historias y abrió paso a nuevos conflictos. Las tensiones con su hija, los cruces con exparejas y la posible llegada de Jesús Barco mantienen al público expectante. En un ambiente cargado de emociones, cualquier detalle puede desatar enfrentamientos y la convivencia promete más polémica.