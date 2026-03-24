Cantante de orquesta es denunciado por presunta agresión a su pareja gestante ¿Qué pasó?

La agresión en mujeres en el Perú es un gran signo de alarma que no disminuye. Por ello, ahora se ha revelado que un cantante habría agredido aparentemente a su pareja que estaría con un embarazo avanzado.

Cantante acusado de presunta agresión

Es así como varios medios de Iquitos, han revelado que el cantante Carlos Fernando Guevara, que forma parte de la agrupación Banda Selecta, fue acusado de presunta agresión contra su pareja. Esta acusación fue presentada en la comisaría de Familia de Moronacocha para interponer la denuncia

Lo que ha generado mucha preocupación entre los seguidores, es que la presunta víctima estaría embarazada y las autoridades han tomado cartas en el asunto para responder de manera inmediata sobre este hecho que ocurrió en la vía pública.

Pareja desmiente agresión

Después, el mismo cantante decidió pronunciarse desde su casa señalando que todo se habría tratado de un malentendido de parte de una señora que los vio discutiendo en la calle. Según revela Carlos Fernando Guevara, salió de trabajar y se encontraba con su novia comiendo en un puesto en la calle, cuando comenzaron a discutir.

"Había un tema de confusión, un malentendido, yo salí a trabajar estaba de apoyo en una orquesta y fuimos a comer con mi novia, empezamos a discutir en la vía pública. Una señora pensó que yo la estaba agrediendo porque ella estaba llorando. Llamaron a la policía y como yo tengo un pasado, me pidieron mi DNI y todo", expresó.

Así mismo, señala que sí ha tenido un pasado que alertaron a los policías y fue llevado de manera inmediata a la comisaría, pero que según las investigaciones y exámenes se descartó algún tipo de agresión hacía la joven embarazada. Incluso, su pareja apareció en la entrevista señalando que estuvo llorando por la discusión y por estar sensible por su gestación.

"Llegamos a la comisaría y le dijeron a mi novia si le había golpeado, no hubo agresión, salimos negativo en las pruebas los dos", expresó el cantante. Su pareja después añadió: "Como estoy sensible, era una discusión normal y yo me puse a llorar. La señora pensó que estaba llorando".

De esta manera, el cantante Carlos Fernando Guevara de la Banda Selecta en Iquitos, fue acusado de presunta agresión a su pareja embarazada en la comisaría. Ahora, la misma pareja ha salido a desmentir señalando que solo tuvieron una discusión en la vía pública y se trató de una confusión.